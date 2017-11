Adelanta su paso la reforma contributiva federal

La reforma contributiva fue aprobada en el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, medida que excluye a la isla y propone la imposición de un 20% de arancel en todos los productos vendidos a Estados Unidos.

Rodrigo Masses, presidente de la Asociación de Industriales de Puerto Rico (AIPR), dijo a Metro que la medida descuartiza la ya maltrecha economía local y se mostró esperanzado de que los esfuerzos que ha hecho ese sector en el Congreso resulten en la inclusión de la isla en la reforma contributiva estadounidense.

"No se le ha dado un trato equitativo a Puerto Rico y eso hemos estado representándolo consistentemente. Hemos estado reuniéndonos con todos los miembros, o la mayoría de los miembros del Partido Republicano que tienen que ver con el Comité de Arbitrios y que tengan que ver con estas órdenes, esta conclusión y ciertamente nos sorprende porque hasta cierto punto es incongruente. Es incongruente que tú tengas a PROMESA, tengas todo un proyecto de asistencia a Puerto Rico y por otro una medida que sencillamente descuartiza la economía de Puerto Rico", sentenció el portavoz de los Industriales.

Masses agregó que están esperanzados de “lo que nosotros estamos esperando de que "cuando Senado y Cámara se junten para atenderlo podamos entonces obtener una medida que en efecto haga proteger y crecer la economía de Puerto Rico".

