Boricua destacado en los "30 adolescentes más influyentes" de la revista Time

El joven puertorriqueño Salvador Gómez Colón fue seleccionado por la revista Time como uno de los "30 adolescentes más influyentes de 2017", por su campaña para traer a la isla linternas y lavadoras manuales a damnificados del huracán María.

Con la campaña “Light and Hope for Puerto Rico” (Luz y Esperanza para Puerto Rico), Gómez espera ayudar a diversas comunidades. “Loíza fue de los municipios más afectados, no solo por el huracán María sino que también por Irma”, expuso el estudiante de 15 años a Metro en una entrevista previa.

La revista Time destacó en su portal que para hacer la lista consideró "elogios en diversos campos, el impacto global a través de las redes sociales y la capacidad general para impulsar noticias".

En la lista también está la actriz de la serie Stranger Things Millie Bobby Brown, la cantante Noah Cyrus, la modelo Kaia Gerber, quien es hija de Cindy Crawford, entre otros.

