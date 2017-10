Congresista pide explicaciones a la AEE por contrato con Whitefish

El congresista estadounidense Rob Bishop envió una carta al director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Ricardo Ramos, en la que exige detalles sobre el contrato $300 con la empresa Whitefish para el restablecimiento de la energía en la isla.

En la misiva de tres páginas Bishop declara que "circunstancias inesperadas y apremiantes pueden requerir que ciertos contratos de alivio de emergencia se lleven a cabo y actúen con prontitud. Sin embargo, la transparencia y la rendición de cuentas en la contratación gubernamental no deben verse comprometidas".

Bishop pidió a Ramos documentos que demuestren el proceso de contratación de la AEE con terceros para las labores de mantenimiento, reparación y reconstrucción del sistema eléctrico del país.

El presidente del Comité de Recursos Naturales también solicitó documentos que muestren en qué circunstancias la AEE "tiene autoridad para desviarse de los procesos normales de contratación y contratación, y qué funcionarios, empleados o agentes deben aprobar tales excepciones".

Finalmente, en la carta, que también está firmada por el presidente del Subcomité de Supervisión e Investigaciones, Bruce Westerman, se le recomienda a Ramos que preserve los documentos, datos, comunicaciones, entre otra información que esté relacionado a los contratos de la AEE.

Rep Bishop sends letter to PREPA’s Ramos seeking details on $300M Whitefish contract. Deadline for response: no later than 5:00p ET on Nov 2 pic.twitter.com/t9x0IGvFrh

— Dawn Giel (@DawnGiel) October 26, 2017