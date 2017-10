Técnicos hacen malabares para reconectar el país tras María

El huracán María dejó a la isla sin señal de celulares ni Internet, problema que sigue hasta la fecha, mayormente por la falta de energía eléctrica, según han denunciado organizaciones como la Alianza Puertorriqueña de Telecomunicaciones.

Mientras llega la energía, decenas de personas trabajan desde temprano desde hace un mes en labores como la inspección y el mantenimiento de las torres de telecomunicaciones del país.

La emergencia ha traído la bonanza a la empresa Elite Comm, cuyos 17 empleados se han destacado desde que el ciclón categoría 4 arrasó con el país.

Raymond Tavares, vicepresidente de la compañía Elite Comm expuso que trabajan con diversas compañías como Claro, Open Mobile y Banco Popular, entre otros.

"Nosotros somos contratistas, las compañías de comunicaciones de Puerto Rico nos contratan para hacerles las inspecciones e instalarles los equipos que ellos utilizan", dijo mientras dos de sus empleados se balanceaban a 50 pies de altura para inspeccionar una torre de la compañía Claro.

Algunos de los obstáculos que han enfrentado los empleados de Elite Comm, quienes suben torres de 60 a 300 pies tras el paso del huracán, han sido la estructura de las torres y la lluvia incesante de las pasadas semana.

Tavares comentó que el huracán Irma afectó algunas torres pero que fue el huracán María el que destruyó las estructuras.

Agradecido de trabajar por el país

"Tengo 3-4 veces más trabajo de lo normal. Si tuviera 50 empleados nos contratarían más. Pero no puedo meter a cualquiera a trabajar por las certificaciones", expuso Tavares sobre el incremento en la demanda de sus servicios. Este agregó que trata de que sus empleados no suban más de dos veces a las torres. "Ellos se fatigan, es un trabajo riesgoso. Tratamos que no sea más de dos, ha habido días que hemos subido 7, pero son los menos", precisó.

El vicepresidente de la empresa expuso que entre los planes futuros está ampliar su empresa, ya que los problemas que tiene la infraestructura de telecomunicaciones de la isla requerirán años para restablecerse. "Esto atrasó las comunicaciones un año. Nosotros estamos instalando el 4G con vistas al 5G, que venía en 2018, pero esto lo atrasó completamente. Ahora vamos a tener trabajo por cinco años", puntualizó.

Además de los negocios, Tavares habló sobre la oportunidad que tiene de ayudar a la reconstrucción del país tras el evento atmosférico histórico. "Yo no había visto la magnitud del trabajo que nosotros hacemos hasta que pasó esto y cuando pasó el huracán, que nos quedamos todo el mundo sin señal, estábamos tratando de salir a la calle y querer reparar. Pero fueron bien difíciles los primeros días", compartió el técnico, quien agregó que su empresa fue la que conectó esta semana al municipio de Vieques junto con las compañías Facebook, Google y Claro.

Con la meta de reconectar al país

Por su parte, Raúl Nieves Quiles, empleado de Elite Comm, expuso que "nos encontramos levantando a Puerto Rico en estos momentos de crisis y esperamos tener un 80 % de las comunicaciones el mes que viene. Estamos batallando fuerte en eso".

Finalmente, el también instructor, que lleva más de 15 años en la industria, agregó que aunque ha trabajado en Estados Unidos en condiciones climáticas difíciles, ninguna como la que se vivió desde el pasado 20 de septiembre.

"Siempre hay un tornado, tiempo malo, nieve, hielo, pero comparado con lo que sucedió en Puerto Rico ha sido lo peor", lamentó Nieves, quien agregó que han encontrado torres en el piso, líneas caídas, entre otras situaciones estructurales que afectan su seguridad por lo que deben inspeccionar antes de subir.