Anuncian ayuda económica para investigadores

La División del Caribe de la AAAS (American Association for the Advancement of Science), el Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación de P.R. (FCTIPR) y Ciencia Puerto Rico lanzararon un programa para apoyar a investigadores, profesores, maestros y estudiantes de ciencias a través de fondos y ofertas de ayuda tras la emergencia de los Huracanes Irma y María.

La iniciativa surge a instancias de la división del Caribe de AAAS, entidad que agrupa globalmente a más de 120,000 miembros, y que en el Caribe tiene sobre 500 miembros. Tras los pasados Huracanes Irma y María, los miembros iniciaron una campaña de recaudación de fondos para ayudar a investigadores a continuar con sus labores e investigaciones.

Juan S. Ramírez Lugo, Presidente de AAAS Caribbean, señaló en una comunicación escrita que "nuestra misión como División siempre ha sido crear y promover iniciativas de ciencia e innovación que creen un impacto positivo en la sociedad. Tras el paso de los huracanes Irma y María necesitamos ahora, más que nunca, de las destrezas y el conocimiento científico para desarrollar y emplear estrategias innovadoras para el proceso de restauración. A través de este programa de subvenciones esperamos darle apoyo y alivio económico a los investigadores y estudiantes de Puerto Rico y las Islas Vírgenes para que puedan continuar con sus estudios y proyectos de investigación y así contribuir al proceso de recuperación de nuestras islas."

Lucy Crespo, Principal Oficial Ejecutiva del Fideicomiso para Ciencia e Investigación de Puerto Rico señaló como vital el apoyo a los investigadores, en momentos donde todas las organizaciones se enlazan para reforzar la recuperación en el país. “Los investigadores y científicos son un grupo importantísimo en la economía de este y todos los países del mundo y apoyarlos con iniciativas y ayudas para que prosigan sus investigaciones, en momentos retantes, es parte de la misión que reforzamos en el Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación”, dijo Crespo.

Los interesados pueden solicitar fondos de Continuidad para realizar viajes para reanudar investigaciones fuera de Puerto Rico de manera temporera; de Restauración, para restablecer y reparar equipo de laboratorio o salones de clases afectados; y subvenciones para Tesis, para que estudiantes puedan enfocarse en completar sus grados. Las solicitudes se someterán utilizando la plataforma y proceso de evaluación que se utiliza para el Programa de Grants del FCTIPR, y contará con la participación directa de representantes de estas tres entidades en el proceso de evaluación y selección de las solicitudes.

Antes de solicitar, se invitó a los estudiantes e investigadores a que revisen las más de 250 ofertas de espacio, y otros tipo de apoyo, recibidas a través de Ciencia Puerto Rico, una organización sin fines de lucro dedicada a mejorar la educación y las carreras científicas a través de una comunidad de miles de científicos, estudiantes y educadores comprometidos con las ciencias y Puerto Rico.

Giovanna Guerrero-Medina, Directora Ejecutiva de Ciencia Puerto Rico indica que “estas ofertas surgen del compromiso de la diáspora científica puertorriqueña por Puerto Rico y del reconocimiento de las contribuciones de la ciencia boricua a la comunidad científica internacional. Las mismas pueden usarse para contactar laboratorios para visitas o colaboraciones antes de solicitar al programa de fondos.”

De no tener acceso a internet, se puede visitar las oficinas del Fideicomiso para Ciencia, localizadas en la Carr.#21, Sector Monacillos, Río Piedras. Allí habrá computadora y acceso a internet para llenar la solicitud en línea.

Para más información, se puede llamar al 787-523-5858, o enviar correo electrónico a Aaas.caribe@gmail.com.