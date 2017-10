Adolescente recauda más de 60,000 dólares para traer linternas solares y lavadoras manuales

La emergencia que vive la isla por el paso del huracán María, motivó al joven de 15 años Salvador Gómez Colón a recaudar fondos para entregar linternas solares y lavadoras manuales a los residentes de Loíza.

Tras 20 días de la iniciativa el estudiante ha recaudado más de $63,000 de su meta de $100,000 y espera entregar los primeros artículos para la primera semana de noviembre.

Con la campaña “Light and Hope for Puerto Rico” (Luz y Esperanza para Puerto Rico), Gómez espera ayudar a diversas comunidades. “Loíza fue de los municipios más afectados, no solo por el huracán María sino que también por Irma”, expuso el estudiante.

“Yo pienso que para todo Puerto Rico el huracán fue una experiencia traumática”, opinó el joven sobre el ciclón categoría 4 que provocó inundaciones en su casa, además de la preocupación por el bienestar de sus abuelos durante la emergencia.

Para noviembre las primeras entregas

Gómez Colón declaró que una de las limitaciones para llevar a cabo su proyecto ha sido la falta de energía eléctrica y las telecomunicaciones. Sin embargo, contó que una amiga de su mamá le ha dado la mano a fin de encontrar los suplidores para las linternas y las lavadoras.

De igual forma, comentó que “queremos tratar de hacerlo para la primera semana de noviembre”, expuso el joven, quien espera recibir las primeras entregas de los productos para esa fecha.