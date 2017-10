Pequeños negocios pierden hasta $50,000 por huracán María

Pérdidas económicas de entre 25,000 y 50,000 dólares, un sinnúmero de personas mudándose a Estados Unidos y negocios operando a media capacidad, son algunas de las vivencias de pequeñas empresas en Puerto Rico afectadas por el paso del huracán María hace ya casi un mes.

Jeriell Coreano Morales, administrador de la empresa "Sofrito Moralito" -dedicada a la fabricación de sofritos puertorriqueños, preparado con pimientos verdes, cebollas, ajo, ajíes dulces, hojas de cilantro fresco, recao (cilantro)- dijo a Efe que su empresa ha tenido pérdidas en ventas directas de entre 40,000 y 50,000 dólares desde el paso del ciclón.

Coreano contó que su fábrica, ubicada hace 15 años en Bayamón -municipio cercano a San Juan- sufrió los efectos de María al caerle frente a su portón de entrada varios postes de electricidad que cortaban el acceso al negocio,hasta que tres semanas más tarde lograron reabrir el paso.

"Estamos en el negocio, pero no trabajando a capacidad. La planta (generador) que tenemos no nos corre todo el negocio, sino a 'medio pocillo"", sostuvo el empresario sobre las operaciones de la fábrica a mitad de capacidad.

De igual forma, varios de los productos que compran para elaborar el sofrito, entre ellos, los afjíes, pimientos y el cilantro, que se cosechan en fincas en los municipios de Santa Isabel, Corozal o Caguas, se perdieron.

Ante esto y sin perder las ganas de seguir produciendo, Coreano tuvo que decidir importar estos frutos desde la República Dominicana.

"La calidad no es la misma y es más caro. No es lo mismo traer frutos de afuera, porque siempre tratamos de usar los productos de aquí", admitió Coreano, cuya empresa le vende sus productos a supermercados y restaurantes.

"Vamos a seguir. Gracias a Dios los clientes han sido fieles. La gente nos escribe y nos llama y eso nos motiva a seguir", aseguró el empresario, quien vende sus productos en empaques de entre 16 y 128 onzas

.

"Tenemos que levantarnos todos los días positivos, echar adelante, ayudar a nuestros hijos y con el mismo afán que nuestros abuelos nos enseñaron", afirmó.

Coreano Morales fue uno de más de 300 empresarios que acudieron hoy al encuentro "Impulso Empresarial", organizado por el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), que orientó y ofreció mecanismos que los ayuden en la reconstrucción de su empresa tras ser afectados por el huracán.

El encuentro se llevó a cabo en el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico en San Juan, donde se ubica el Restaurante Booby's, administrado por José Arturo Torres y que suministra comida a eventos, quien contó a Efe que tras el impacto de María, hasta el momento ha perdido 30.000 dólares en inventario.

"No sufrimos daños, pero sí obviamente muchas de las actividades se cancelaron y esto traerá recorte de horas en los trabajadores. Estamos trabajando a todo vapor y haciendo platos a precios módicos para el cliente", indicó Torres.

"Nadie estuvo preparado para esto y esto nos enseñará a cambiar la actitud. Ahora vienen meses más difíciles y las ventas irán bajando", reflexionó el empresario, quien no obstante, a pesar de las pérdidas económicas, continuará -dijo- trabajando a todo tren.

"Nosotros no nos quitamos. Aunque vendamos alcapurrias (plato típico hecho a base de plátano verde relleno de carne de res), al menos vendemos. Si vendíamos antes langostas, pues ahora venderemos biftec (bistec) y no aplicaremos al momento que se vive", afirmó Torres.

Asimismo, Edgardo Román, propietarios de los laboratorios clínicos Lagos de Plata en Guaynabo y en Levittown (Toa Baja) uno de los barrios de la isla más afectados por María, dijo a Efe que sus pérdidas han llegado a los 25.000 dólares.

Este déficit, según Román, ha sido por cerrar el laboratorio de Guaynabo, mientras que el de Toa Baja está "trabajando medio día" y sin electricidad, por lo que están refiriendo algunas de sus pruebas, como las de mayor urgencia, a otros laboratorios u hospitales.

"No puedo cerrar. Tengo muchos pacientes, y estoy buscando la forma de seguir trabajando. Tengo que prender mis máquinas para dar el servicio. Y ahora tenemos que trabajar con muchos laboratorios por gente que contrae dengue o zika", sostuvo Torres, quien ya cuenta con la renuncia de una persona que "no aguantó" el empuje del caos.

Todos estos empresarios podrán recibir ayuda, según expresó durante su ponencia el secretario del DDEC, Manuel A. Laboy Rivera, en el encuentro "Impulso Empresarial".Según el funcionario, todos estos empresarios recibirán información sobre los diversos recursos existentes para reactivar sus negocios, entre ellos, préstamos especiales, reclamación de seguros, manejo de compras con el gobierno federal bajo condiciones de emergencia e información de ayudas a sus empleados.

Explicó que esos contratos federales son para la reconstrucción de sus negocios, mientras que otros empresarios necesitarán acceso a capital para seguir operando, "cada cual con su interés"."Estos son empresarios que me demuestran el interés de que quieren echar pa' lante (para adelante) y buscando las herramientas", expresó Laboy Rivera.