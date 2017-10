DACO asegura que no eliminará órdenes de congelación de precios

El secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Michael Pierluisi Rojo, aseguró hoy que no levantará las órdenes que congelan los precios de artículos de primera necesidad y las que prohíben un aumento en los márgenes de ganancia, ya que la isla continúa en emergencia.

Pierluisi explicó en una comunicación escrita que reconoce que los comercios se encuentran operando con más gastos operacionales como gasto de diésel, seguridad y mayor personal, entre otros elementos, que y se les hace más difícil operar. “Pero el comerciante no puede olvidar que muchos consumidores perdieron su trabajo, su carro y hasta su casa”, sentenció.

Además, aseguró que DACO es flexible con el cumplimiento de las reglas porque está comprometido con la reactivación de la economía, mientras no se trate de las órdenes de emergencia, como las de congelación de precios de artículos de primera necesidad y de márgenes de ganancias de gasolina, diésel y gas licuado.

"Hemos otorgado solicitudes de aumento de precio cuando el costo de adquisición aumenta para importar a Puerto Rico productos que escasean como agua y hielo, entre otras cosas. Eso ha estado claro desde un principio", explicó Pierluisi.

“En todo momento he resaltado el compromiso del sector comercial que cumple con su deber. Pero les recuerdo que en este momento hay un deber social que va por encima de muchas cosas. He visto a muchos tener ese fin en su conciencia porque me lo han dicho los propios consumidores durante mis visitas a los comercios", expresó Pierluisi.

Ayer el vicepresidente de la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA), Manuel Reyes, declaró a Metro que los comerciantes han experimentado un alza en sus costos debido al diésel, piezas para las plantas eléctricas y personal de seguridad adicional.

Este exhortó a los comerciantes que respeten la congelación de precios de artículos de primera necesidad y agregó que el Gobierno deberá evaluar si se mantiene vigente por más tiempo.

Les recomendamos:

Se duplican los costos de operación de negocios por falta de luz