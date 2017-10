Estos los comercios multados hoy por DACO por violaciones de ley

El secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Michael Pierluisi reveló en su cuenta de Twitter los comercios que fueron multados el día de hoy por violaciones a órdenes de congelación de precios de artículos de primera necesidad y márgenes de combustible.

El funcionario detalló que la gasolinera Total de Montehiedra, el Econo de San Germán, el comercio Sky High Inc, así como Power Sports fueron sancionados con $10,000 de multa. Las violaciones fueron a los márgenes de ganancia establecidos para gasolina y diésel, así como los precios de los artículos de primera necesidad, que incluyen a los generadores eléctricos.

Hoy, dos multas más de $10,000 cada una para Power Sports, vendedor de plantas eléctricas. pic.twitter.com/GiR8wyFSd0 — Michael Pierluisi (@mpierluisi) October 12, 2017

Más de 200 inspectores de DACO, Departamento de Hacienda y del CRIM visitarán los comercios y emitirán multas a quienes violen la ley.

Los comercios multados el día de ayer fueron las gasolineras Ecomaxx y PUMA fueron de las multadas. Asimismo, la Framacia Fair View y un Supermercado Selectos en Arecibo fueron multados por violar la congelación de precios.

“El DACO tiene una misión principal que es proteger al consumidor. Es lo que establece la política pública del gobernador Ricardo Rosselló. Lo ideal para DACO, no obstante, es que no sea necesario emitir multas. Es que los comercios cumplan. Ahora bien, no podemos permitir abusos”, indicó el secretario en una comunicación escrita.