Industria de Telecomunicaciones pide al gobierno resuelva problema de energía

Pedro Andrés, presidente de la Alianza Puertorriqueña de Telecomunicaciones (APT), expresó la urgencia de que el gobierno incluya las zonas en las que operan las empresas de la industria entre sus prioridades para energizar, de manera que puedan continuar su ruta de avance y reestablecer en su totalidad los servicios de telefonía móvil, fija e internet.

“Entendemos que las agencias y hospitales fuesen la máxima prioridad, pero las telecomunicaciones tienen que ser atendidas, si queremos que el País verdaderamente avance. Los ciudadanos necesitan comunicarse con sus familiares y tener acceso a información, y las empresas y el mismo gobierno, difícilmente pueden operar eficientemente sin una estructura de telecomunicaciones apropiada. Por ejemplo, sin servicios de telecomunicaciones la banca no podría operar y eso se traduce a que no habría acceso al dinero para la gente, los comercios no podrían manejar transacciones electrónicas, el plan de retiro no funcionaría y los suplidores no podría despachar. Es decir, el país se paralizaría. Así de delicado es este asunto”, dijo Andrés en una comunicación escrita.

Según explicó, la industria ha realizado grandes esfuerzos, que van desde realizar alianza entre las empresas para llevar el servicio al cliente, sin importar que sea de un competidor, hasta realizar grandes inversiones para restaurar la infraestructura y adquirir generadores. Pero según explicó, no pueden sostenerse prolongadamente con generadores, por lo que contar con servicio de energía es vital para las empresas que agrupa la APT.

Andrés reiteró la disposición de la APT para trabajar en coordinación con el gobierno, pero enfatizó la necesidad de acciones más ágiles desde el sector público.

Algunas empresas destacaron su estatus en esta emergencia:

Optivon

Reportó que su red de internet se encuentra operando en un 100% y continúan conectando a nuevos clientes.

Neptuno

La empresa Neptuno, por su parte, dijo que ya tiene servicio el 42% de su “sites” y el 60% de sus clientes. Además, como parte de su compromiso social, la empresa ordenó generadores para todos sus empleados.

Open Mobile

Open Mobile informó que su red está operando en un 100% en los pueblos de Cayey, Aibonito, Barranquitas, Corozal, Maricao, Gurabo, Caguas, Toa Baja, Toa Alta, Vega Baja, Arecibo, Dorado, Ponce Peñuelas, Guánica, Villalba, Juana Díaz, Guayanilla, San Germán, Aguada, Las Marías y Maricao. Además, cuenta con cobertura en algunos sectores de San Juan, Bayamón, Cataño, Carolina y Guaynabo. Próximamente reanudarán servicio en Sabana Grande, Comerío, Morovis, San Lorenzo y Juncos. Dieciséis de sus tiendas ya están abiertas.

La empresa emitirá un crédito automático a sus clientes por el tiempo que hayan estado sin servicio.

Claro

Claro reporta que hay 41 municipios que ya tienen acceso a su señal móvil. Además 62 de los 78 municipios cuentan con uno o tres de los servicios fijos de voz, data y larga distancia.