Liberty anuncia más zonas de Wifi gratis

Liberty Puerto Rico anunció nuevos puntos de conexión de WiFi gratis y explicó más detalles sobre la otorgación de créditos por falta de servicio a causa de los huracanes.

La empresa detalló en una comunicación escrita que esta semana ha avanzado en la reconstrucción de su anillo de fibra óptica en la zona oeste, completando el anillo entre Aguadilla y Mayagüez; y avanzado el trabajo entre Mayagüez y San Germán. En la zona sur, Liberty está trabajando en los segmentos de los anillos entre Ponce y San Germán y Ponce y Santa Isabel. Brigadas completaron trabajos de reparación en el anillo que se encuentra entre Levittown y Vega Baja y hacia Caguas. Otro segmento que está casi completo es el de Caguas a Humacao.

Liberty ya había terminado los trabajos en las líneas del anillo que conectan a Hato Rey con Luquillo, Caguas y Levittown. Además, la compañía está verificando equipos para agilizar el restablecimiento del servicio una vez se energicen las áreas, para restaurar servicios lo más pronto posible.

“El grueso del trabajo que estamos haciendo en estos momentos no es algo que los clientes verán inmediatamente, pero es crucial para poder llegar a la parte de nuestra infraestructura que está en sus hogares. Este trabajo es la base; una vez estas reparaciones estén completadas, podemos reparar las líneas y conexiones para que los clientes puedan disfrutar de sus servicios lo más pronto posible”, explicó Naji Khoury, presidente y principal oficial ejecutivo de Liberty Puerto Rico.

Liberty también anunció que además del centro de servicio al cliente en Hato Rey, el de Luquillo también está operando de 8 a.m. a 5 p.m. El “drive-thru” en el Liberty Tower ya está funcionando.

Recalca crédito automático a clientes

La compañía además reiteró que otorgará un crédito automático por el tiempo sin servicio a causa del huracán María desde el 20 de septiembre hasta que los clientes comiencen a recibir los servicios de la compañía nuevamente. Los clientes que perdieron el servicio durante el paso del huracán Irma podrán escoger el tipo de compensación que quieran una vez Liberty reactive el portal de compensación en Mi.LibertyPR.com.

“No es necesario que los clientes contacten a Liberty con relación a crédito. Mientras continúen sin servicio, el crédito se seguirá aplicando en facturas futuras”, añadió Khoury. “En cuanto al tiempo sin servicio a causa del huracán Irma, comunicaremos vía email la reactivación del portal de compensación en nuestra página www.mi.libertypr.com, donde podrán escoger la compensación que prefieran”.

Liberty continúa activando puntos de conexión de WiFi gratis con Internet de alta velocidad. A la medida que se restablezca el servicio, la compañía seguirá ofreciendo más puntos de conexión a través de toda la Isla.

Los puntos que están actualmente disponibles son Bahía Urbana en San Juan de 8 a.m. a 7 p.m., West Marine en Hato Rey de 8 a.m. a 5 p.m., el área frente al Centro de Servicio Liberty en Luquillo que opera 24 horas al día, y el Food Court en la Ave. Ponce de León #268 en Hato Rey de 6 a.m. a 6 p.m. La compañía abrió un nuevo punto de conexión a frente del Centro de Servicio al Cliente del Liberty Tower que está operando 24 horas al día, y con una carpa y sillas durante sus horas de operación de 8 a.m. a 5 p.m.