Aseguradoras listas para recibir avalancha de reclamaciones

Las aseguradoras de Puerto Rico recibirán una avalancha de reclamaciones conforme se restablezcan las telecomunicaciones dle país, opinó Roberto J. López, vicepresidente de Antilles Insurance.

Este también destacó la importancia de que los asegurados que sufrieron daños por el huracán María tomen fotos para adelantar el proceso y que radiquen su reclamación lo más pronto posible.

"Que el asegurado no detenga el proceso esperando un estimado formal. Sino que vaya enviando esta información a la compañía de seguros tan pronto tenga las fotos. Lo pueden ir enviado porque la compañía de seguros recibe la información, verifica la cubierta, significa que la póliza está en vigor, que todo está en orden y le asigna un número de caso y un ajustador", expuso López.

El portavoz de la empresa agregó que esperan miles de reclamaciones tras la emergencia que vive la isla.

Este especificó que no hay un tiempo específico para que los clientes hagan sus reclamaciones. "La gente pregunta que cuánto tiempo tiene para reclamar. La póliza indica que es tan pronto usted pueda", manifestó el portavoz de Antilles, quien agregó que puede pasar tiempo y el asegurado no pierde sus derechos de reclamación. Sin embargo, su reclamación será atendida más tarde debido al volumen de reclamaciones que se hayan sometido antes.

"la importancia de reclamar lo más antes posible no es poque se afecte ningún derecho en la póliza, sino porque va a tener una mejor atención porque será de los primeros casos que se atiendan", declaró. Asimismo, López comentó que al 1ro de octubre han recibido 108 reclamaciones. Sin embargo, dijo que "esperamos de 2,000 a 3,000. Entendemos que como no hay telecomunicaciones la gente todavía no ha reportado sus daños".

Las olimpiadas de los seguros

López opinó que la emergencia que vive la isla tras el paso del huracán es una histórica, cuya magnitud no habían enfrentado antes las compañías de seguros.

"Estas son las olimpiadas de los seguros. Y no lo decimos en cuanto a competencia. Si no que toda la vida nos hemos preparado para un evento catastrófico, un evento como este", señaló. "Este es el momento en que la industria de seguros se va a probar", añadió.

Finalmente, López comentó que la industria está sólida y que podrán pagar todas las pólizas que reclamen los daños. "La gente tiene derecho porque pagó su póliza. Esto ayudará a invertir dinero en la economía para poder a su vez reconstruir su casa. Van a contratar al de la puerta, al de las ventanas, al del toldo. Es bien importante que las compañías empiecen a pagar, empezar a mover toda la rueda de la economía".

Importante consultar su asesor en pólizas de autos

Por su parte, el Comisionado de Seguros, Javier Rivera, expresó que los ciudadanos cuyos carros se afectaron durante el huracán deb

"Nosotros siempre recomendamos que el asegurado tiene que hacer contacto con su asesor de seguros, que es el intermediario. El sabe lo que hay en la póliza, conoce los límites y condiciones de esa póliza particular.

"El mejor consejo que se le puede dar es que llamen inmediatamente a su corredor de seguros", recalcó. El funcionario destacó que además de las fotografías y documentos, los clientes deben tener una relación con su asesor de seguros para sus reclamaciones.

Rivera recordó que fiscalizará a las aseguradoras en el manejo de esta emergencia, ya que cuenta con una división especializada.