Departamento del Trabajo vigilará despidos tras huracán

El secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), Carlos Saavedra, expuso que organizará un grupo de trabajo para vigilar si hubo despidos injustificados durante la emergencia producida por el huracán María.

El funcionario comentó a Metro quue muchos empleados no han podido llegar a sus lugares de trabajo por la falta de gasolina o porque están incomunicados. "No se puede hablar de abandono de empleo", recalcó el secretario.

El grupo que creará se dedicará a recibir las querellas de despidos injustificado por el huracán. También hizo un llamado a los patronos que no tengan situaciones de peligro en los empleos.

Pago de días perdidos por la emergencia

Saavedra explicó que "en Puerto Rico, en la empresa privada, la mayoría de los empleados que son los no excentos, estoy hablando de empleados que no son ejecutivos, tienen derecho a cobrar por el tiempo que trabajaron. Por eso el huracán representa una crisis económica en ese sentido. Me han preguntado si el patrono puede cargarlo a vacaciones. El Departamento del Trabajo desde la época de Hugo, tiene la posición oficial ha sido que a los patronos se les exhorta para que lleguen a esos acuerdos".

El titular del Trabajo destacó que los empleados podrían permitir que se les carguen esos días a vacaciones. "Hay patronos que han pagado sin cargarlo a la licencia", mencionó. Asimismo, dijo que hay patronos como restaurantes que no tienen liquidez no podrían pagar a sus empleados.

"Yo hago el llamado al sentido común, si tiene la liquidez, si tiene para pagar la nómina yo haría el llamado a que se pague sin cargarlo a vacaciones", manifestó.

"En cuanto a los ejecutivos, los gerenciales, que no cobran por hora es lo que establezca el contrato. Esos cobran lo que diga la relación obrero patronal, no es que se le carga a la licencia de vacaciones", precisó.

Ayudas Federales para quienes perdieron el trabajo por el huracán

Saavedra comentó que está en comunicación con el gobierno federal debido a que hay un fondo se desempleo, el Disaster Unemployment Assistance, que se le da a los estados cuando ocurren desastres como el del huracán María en Puerto Rico. Dicha ayuda se ativa con la declaración de desastre de FEMA y aplica a personas que no pudieron llegar a tiempo a su trabajo, que no llegaron por inundaciones, entre otras situaciones.

"Dentro de la desesperación las ayudas van a estar", contó el funcionario, quien más adelante anunciará la fecha en la que esos fondos estarán disponibles.