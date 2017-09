DACO dialoga con comerciantes sobre distribución de combustible

El secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Michael Pierluisi, indicó que se encuentra en conversaciones con la industria privada sobre la distribución de combustible, a la vez que recordó que tanto los márgenes de ganancias de gasolina, diésel y gas licuado siguen congelados, además del precio de los artículos de primera necesidad.

Este comentó que el vicepresidente de la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA), Manuel Reyes trajo su inquitud sobre la distribución del diésel. "Él me estaba trayendo unas preocupaciones, las que todo el mundo tiene de las largas filas. Yo le dije que estoy trabajando en que más estaciones abrieran. Lo estoy trabajando con los mayoristas, ese es el enfoque ahora", precisó el funcionario.

De igual forma, Pierluisi hizo un llamado a la ciudadanía a que no salga a echar gasolina a menos que sea para una emergencia. Este comentó que hay los abastos y que el problema ha sido la distribución.

"Muchos comercios viene con sus distintas solicitudes, el tema recurrente es el diésel. Todo el mundo ahora mismo tiene la splantas eléctricas prendidas", agregó el secretario. "En Puerto Rico también hay mucho diésel, el problema es la distribución. Los mayoristas, el tipo de camión que tienen no es el tipo de camión que llena las plantas eléctricas. Ese es un asunto que los comercios deben trabajar con sus suplidores, tienen sus plantas", opinó.

Inspectores pronto saldrán a la calle

Pierluisi expuso que mañana se reunirá con los inspectores de la agencia, a fin de delinear un plan de acción para visitar los comercios y verificar que cumplan con la congelación de precios.

"Para mí es indignante que cualquier comercio utilice esta situación de emergencia para aprovecharse de los consumidores. Eso es indignante. La mayoría de los comercios está cumpliendo, al menos los que yo he visto. La minoría son los que se están aprovechando pero a esos yo les digo que al momento que estén incumpliendo que no haya un inspector no significa que no nos vayamos a enterar. El mismo consumidor me va a traer la evidencia, vamos a investigar y los vamos a multar. Las órdenes etsán en vigor, tienen que estarlas cumpliendo", sentenció.