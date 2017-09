Aseguran la llegada de mercancía proveniente de Florida

El Director Ejecutivo de la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico, Omar Marrero Díaz, aseguró que pese al paso del huracán Irma por el estado de Florida, Puerto Rico no quedará desprovisto de la mercancía que proviene del puerto marítimo ubicado en Jacksonville.

Se indicó en una comunicación escrita que estas mercancías incluyen, entre otras cosas, artículos de primera necesidad, tales como comida y productos enlatados.

Se informó, además, que durante el día de hoy domingo ya se recibió mercancía de la compañía Tote y ayer sábado se recibió de la compañía Crowley; ambas compañías tienen base en el puerto de Jacksonville.

“Siguiendo el ejemplo del excelente manejo de emergencia del gobernador, Ricardo Rosselló, nosotros en la Autoridad de los Puertos trabajamos arduamente para tener los puertos funcionales, operacionales y listos para recibir todo tipo de mercancía dentro de esta emergencia. Estos esfuerzos permitieron hoy la llegada de bienes provenientes de Florida y permitirán que continuemos con los trabajos regulares durante los próximos días”, sostuvo Marrero mientras añadía que “el trabajo por lograr la recuperación de Puerto Rico, luego del embate de Irma, es nuestro mayor compromiso”.

Asimismo, se dijo que las operaciones de emergencia diligenciadas por la Autoridad de los Puertos logró también la apertura de los muelles en el Viejo San Juan, lo que permitió la llegada ayer del crucero Adventure of the Seas de Royal Caribbean, así como del Fascination de la línea Carnival Cruise hoy en la mañana.

De igual forma, expuso que se espera que lleguen más furgones provenientes de Jacksonville durante los primeros días de la semana entrante con mercancía de todo tipo, en embarcaciones que actualmente se encuentran bordeando el huracán Irma, tomando las medidas de precaución necesarias o las vías alternas. Se advirtió, que aunque se podría atrasar unos días la llegada de ciertos vagones, esto no representaría una interrupción de los servicios.

La trayectoria del huracán Irma está proyectada para entrar por el lado oeste Florida. Una vez termine su paso, se hará una evaluación de las condiciones estructurales de los muelles de Jacksonville, que se encuentra al lado este del estado, y tanto Crowley como Tote tomarán las medidas necesarias para asegurar los servicios para la Isla.

Por su parte, Hernán Ayala Rubio, presidente de la Asociación de Navieros expresó que “gracias al esfuerzo en conjunto con Marrero de la Autoridad de los Puertos, la bahía de San Juan esta lista para recibir toda la mercancía que llegue, no solamente de Florida, sino de Centro y Sur América, China y el Pacífico. Si el puerto de Jacksonville confronta problemas, el estado cuenta con otros puertos adyacentes que igualmente pueden ser utilizados. Estimamos que no deben haber tropiezos en el sistema de transporte marítimo. Los comerciantes, consumidores y supermercados están preparados; en Puerto Rico no tenemos escasez de productos”.