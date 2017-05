Stella Nolasco apuesta al café local

La diseñadora Stella Nolasco, Starbene Caffe lanzó su propia de línea de café 100% arábico puertorriqueño llamado Starbene Caffe y AnimaNera.

“Me siento muy honrada de poder brindar otro producto de calidad de nuestro país al mundo entero, a través de AnimaNera y Starbene´”, expresó Nolasco.

Rigurosamente seleccionado por tamaño, densidad y tostado con un estilo más italiano, esta nueva propuesta producida por AnimaNera brinda un café 100% puertorriqueño que proviene desde los cafetales más altos de Lares, Adjuntas, Maricao y Yauco, rigurosamente recolectado cuando el fruto es maduro y perfecto.

“Nosotros queremos brindar al público un café robusto al estilo italiano con el sabor de aquí, así encontramos en AnimaNera de Stella Nolasco una combinación perfecta, elegante y al estilo que ofrecemos. Estamos muy contentos de desarrollar esta línea, ofrecerla y que el público la disfrute en su casa”, expresó en una comunicación escrita Roberto Betturi, gerente de operaciones de Il Nuovo Mercato y Starbene Caffe.

Starbene Caffe es otra de las bodegas de Il Nuovo Mercato en The Mall of San Juan y está localizado en el Tercer Nivel en The Mall of San Juan. Abre de lunes a domingos a las 8:30 a.m.