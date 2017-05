Boricua representará a Puerto Rico en competencia en Washington

Puerto Rico será representado en Washington D.C. el próximo 19 de junio por Juan Rivera, estudiante de octavo grado quien resultó ganador del Puerto Rico You Be The Chemist Challenge®2017 (YBTC), iniciativa auspiciada por Dow AgroSciences Puerto Rico, y quien obtuvo pase a la competencia a nivel nacional con todos los gastos pagos.

Se indicó en una comunicación escrita que durante la competencia celebrada en el Centro Criollo de Ciencia y Tecnología del Caribe (C3Tec) en Caguas, el estudiante, quien cursa estudios en la escuela Especializada en Ciencias y Matemáticas, Genaro Cautiño, superó a un grupo de otros 32 compañeros estudiantes de 5to a 8vo grado, de los pueblos de Salinas, Guayama y Santa Isabel, para convertirse en el campeón de Puerto Rico.

Desarrollada por la Chemical Educational Foundation® (CEF), organizada y auspiciada en Puerto Rico por Dow AgroSciences, You Be The Chemist Challenge® es una competencia en la modalidad de preguntas y respuestas que motiva a los estudiantes de 5to a 8vo grado a perfeccionar sus conocimientos en la materia de química y su aplicación a situaciones de la vida cotidiana. Los 33 estudiantes, este año de seis escuelas públicas y privadas, compitieron por premios a nivel local para a su vez obtener el premio final del viaje a Washington D.C. donde competirán por becas para estudios universitarios. Este programa depende de las alianzas entre miembros de la comunidad que promueven la inmersión de los estudiantes con las ciencias, tales como industrias, escuelas, universidades, y organizaciones comunitarias.

El pasado año la compatencia involucró a cerca de 50,274 estudiantes en 39 estados de los Estados Unidos, incluyendo al Distrito de Columbia y Puerto Rico.