Cuestionan ahorros de la reorganización gubernamental

El plan de reorganización del gobierno que presentó el gobernador Ricardo Rosselló a la Junta Fiscal, propone una economía a través de la congelación de plazas públicas de empleados jubilados, movilización de empleados y equiparar las agencias gubernamentales para lograr una uniformidad. Pero este plan expone varias interrogantes.

El catedrático de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico, Mario Negrón Portillo, observó que el problema de esto es que las fechas de jubilación varían, por ende esta reducción no sería de forma inmediata y habría que determinar si la plaza de la persona jubilada es una plaza indispensable, que no se puede eliminar.

Según el informe la situación actual de cómo está estructurado el gobierno es ineficiente, hay demasiadas capas burocráticas en la toma de decisión y los ahorros que habido desde el 2013 a la actualidad, no ha sido significativos porque se ha reclutado a otras personas en plazas temporeras.

“En teoría es cierto que en la medida en que puedas mover a un empleado de una agencia para otra puede existir una reducción, pero el problema del gobierno es que mas allá de tener una persona donde no debe estar o donde sea más necesario, el problema es que aquí se eliminó el principio de mérito que permitía que los más capacitados vinieran al gobierno y el gobierno se llenó de muchas personas que no son los que más capacidad tienen. Se han metido en el mundo gubernamental personas para atender asuntos políticos. En ese sentido da lo mismo que lo tengas en Vivienda o en Obras Públicas. Si la persona no es la más competente no va a mejorar el servicio”, indicó.

“En la practica habrá que ver si los resultados de esta transformación que ellos están proponiendo se puedan alcanzar. Tengo la impresión de la cosa es más complicada y que con lo que realmente se está sugiriendo, esto no se va a lograr”, mencionó.

“Mas allá de la teoría hace falta más capacidad, talento y le tienes que añadir el problema de cómo vas a trabajar con las uniones, porque cada uno está sindicalizado en cada una de sus agencias. ¿Esto aplica a las corporaciones públicas o no? ¿Aplica a los gobiernos municipales o no? El que se jubile no tiene que ver porque la economía es la misma”, señaló.

Equiparar salarios

“Habría que ver si aplica a las corporaciones públicas que son los que más pagan a sus empleados. Según se propone los beneficios sería iguales para todo el mundo”, expuso.

Movilización de empleados

Otra interrogante que planteó es el efecto que tendrá la movilización de empleados y eliminación de beneficios.

“Si se eliminan beneficios como la paga de horas extras esto tiene un efecto en cascada porque eliminas los chavitos de gastar en entretenimiento, etcetera”, comentó.

Habría que darle el beneficio de la duda pero creo que son unos números muy optimistas.

El gobierno propone que en la medida en que reduzcas el tamaño del gobierno, en esa misma medida se lograrán unos ahorros que alcance los $17.8B

“Si el gasto principal es nómina, no se logran ahorros significativos. Como único se puede lograr es que reduzcas el número de empleados porque el gasto grande es nómina. El gobernador ya dijo que no va a despedir empleados. Pero realmente se pueden alcanzar esos logros con la misma plantilla si solo se va reducir con los que se jubilan, de verdad no creo que va a ser así de fácil. Todo esto puede ser un ejercicio en utilidad porque al final del día la Junta Fiscal es la que decidirá”, subrayó.

Estimados de ahorros con medidas de jjuste del Gobierno

17.8B mil millones

-$5.1B Movilización de empleados

-$6.1B Nuevo modelo de gobierno

-$6.5B reducción de subsidios