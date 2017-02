Buscan devolver a Arecibo instalaciones turísticas

El senador José “Joseíto” Pérez presentó el Proyecto 282, que busca que se le devuelvan al Municipio de Arecibo diversas instalaciones que le retiraron en el cuatrienio pasado.

“No se hizo nada con estas propiedades. Siguieron en deterioro, porque el municipio no puede entrar en unos gastos de las propiedades porque no son municipales. Las estamos buscando nuevamente para que el alcalde pueda desarrollar distintos proyectos con ellas”, manifestó el senador, quien añadió que el impacto económico al municipio si le devuelven las instalaciones “sería más del que genera ahora que están cerradas”.

Por su parte, el alcalde de Arecibo, Carlos Molina, aseguró que tiene diversos proyectos pensados para las instalaciones, como el desarrollo de un centro de reciclaje y un cuartel municipal en el área turística.

“Lo triste del caso fue que la administración pasada me quitó la vocacional, todas esas propiedades, y en cuatro años no hicieron nada con ellas; se quedaron abandonadas. Para darte un ejemplo, en la antigua vocacional, en el cuatrienio pasado, ocurrieron dos muertes en fechas distintas. Tiraban las personas allí. Yo tenía fines para desarrollarla. Quería hacer un centro de reciclaje allí”, puntualizó el líder municipal.

La medida pide que se devuelvan varias instalaciones o terrenos por el precio nominal de $1 cada una.

Las instalaciones que piden les regresen son el estadio Luis Rodríguez Olmo, las instalaciones en el Puerto Marítimo (la denominada fábrica de aceites y la estructura conocida como outboard), la finca Santana Miraflores, la finca Las Claras, la antigua finca Valencia y varias escuelas en desuso.

De otra parte, Molina expresó que destacó a cinco de los policías bilingües que tiene el municipio en el área turística donde ubica la estatua de Cristóbal Colón, ante el aumento de visitantes al lugar.

El alcalde detalló que en el islote de Arecibo, donde ubica la estatua, está también una de las escuelas que esperan recuperar con la medida.

“Voy a establecer una oficina donde esos guardias van a tener su centro de operaciones desde el mismo islote y darle seguridad a la costa. Son bilingües y les estamos dando adiestramiento”, agregó Molina sobre la estructura que espera recuperar.