Con nuevo look el Lexus IS

La quinta generación Lexus IS llegó con un diseño actualizado y se distingue por ser el primer modelo de la marca en incorporar Lexus Safety System +, un novel paquete de seguridad con tecnologías de vanguardia.

“En su edición 2017, IS aumenta sus características de lujo, desempeño y tecnología, y eleva los estándares de seguridad. La línea ahora no sólo se conocerá por su alta calidad de manejo, sino con ofrecer un nivel de seguridad sin precedente en Lexus Safety System +”, dijo Maribel Bengoa, gerente de mercadeo de Lexus en Puerto Rico.

Según detalló la marca en una comunicación escrita, el Lexus Safety System + integra un conjunto de sistemas de seguridad tanto activa como pasiva. Les mostramos algunas características:

“Pre-Collision System” (PCS)- puede detectar un posible choque con algún carro, objeto o peatón, y avisarle al conductor con alertas auditivas y visuales. Si el chofer no aplica los frenos, éstos se activan automáticamente.

“Intelligent High Beam” (IHB)- detecta las luces de los vehículos que viajan en dirección contraria y los focos traseros de los autos que están al frente, y automáticamente cambia entre luces largas y bajas, siempre permitiendo la mayor cantidad de luz posible sin molestar a otros conductores.

“Lane Departure Alert with Steering Assist” (LDA w/SA)- “lee” las líneas visibles que definen el carril y ayuda al conductor a mantener el vehículo en su carril. Si se inicia una maniobra involuntaria de salida del carril, el sistema de dirección asistida se activa para ayudar al conductor a volver a su carril. Además de funcionar como un control automático de velocidad (“cruise control”) convencional.

"High-Speed Dynamic Cruise Control" (DRCC) permite, de forma automática, establecer una distancia y velocidad segura entre vehículos.

Sobre el rediseño del IS 2017

Las principales actualizaciones de diseño que el Lexus IS 2017 incluye una parrilla frontal más estilizada y en línea con el concepto estético de la marca, denominado L-Finesse, el cual tiene como objetivo comunicar el espíritu deportivo de la línea. Esto, combinado con focos más delgados, le da a la “cara” del IS 2017 un “look” más dramático.

La línea IS 2017 incluye: IS 200t (motor turbo de 2.0 litros y 241 caballos de fuerza); IS 350 (306 caballos de fuerza) y F Sport, para lo máximo en calidad deportiva.

Finalmente, el IS 2017 cuenta con un panel de instrumentos que ha sido modificado para mejorar su alcance y lectura; los descansa-cabezas permiten mayor visibilidad trasera al conductor; cuenta con equipo de audio con 13 bocinas y asientos en piel de la más alta calidad.