Anuncian $74.7 millones para Dorado, Caguas, Humacao, Manatí y salud

La comisionada residente, Jenniffer González Colón, anunció la aprobación de 74,751,568 dólares en fondos federales asignados por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) para servicios de cuidado a niños y servicios de salud y por Desarrollo Rural para compra de vehículos.

La comisionada fue notificada de la aprobación de 769,498 dólares para compra de vehículos por parte del Municipio de Dorado lo que ayudará al ayuntamiento a llevar a cabo actividades recreativas, de seguridad, obras públicas entre otras.

Los fondos son parte de los 266 millones de dólares hechos disponibles hoy 16 estados y Puerto Rico por parte de Desarrollo Rural, agencia bajo el Departamento de Agricultura federal. El dinero cubre desde servicio de cuidado de salud en las áreas rurales hasta servicios de respuesta para emergencia

“Esta inversión en Desarrollo Rural se utilizará para ayudar a comprar obras públicas y vehículos de seguridad. Los vehículos ayudarán a la ciudad a satisfacer mejor las necesidades de salud, seguridad y protección de sus residentes. Dorado utilizará los vehículos para brindar una variedad de servicios municipales y recreativos”, lee la notificación de la agencia federal.

Mientras que el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS), a través de la Administración de Niños y Familias/Oficina de Head Start asignó varias partidas de fondos bajo el programa de Asistencia por Desastre a Centros Head Start dentro de la categoría de servicios sociales.

Entre los fondos asignados, el Municipio de Caguas recibirá 602,320 dólares; el Municipio de Humacao recibirá 2,015,697 de dólares y el Municipio de Manatí recibirá 634,027 dólares.

Por otro lado, dentro de los fondos de HHS para Head Start y Early Head Start, el Quintana Baptist Church recibirá 1,911,819 de dólares y 2,498,801 de dólares. Estos fondos asignados para Head Start son finales y solo queda en espera la fecha de desembolso de los mismos por parte de la agencia la cual varía dependiendo del programa.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, a través de la Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA) asignó fondos federales para los Centros 330. A estos centros se les conocen como Centros 330 porque reciben fondos del gobierno federal a través de la sección 330 del Public Health Service Act (PHSA) al solicitarlos al programa de Health Center Cluster, como organismo comunitario que ofrece servicios de atención primaria de salud integrales en áreas donde las barreras económicas o geográficas limitan el acceso a servicios de atención médica asequibles.

Como parte de estos fondos, el Migrant Health Center Western Region, Inc. recibirá 4,656,296 de dólares; el Concilio de Salud Integral de Loiza,Inc. recibirá 2,682,557 de dólares; COSSMA, Inc. recibirá 3,451,387 de dólares; Prymed Medical Care, Inc. recibirá 1,508,362 de dólares; Morovis Community Health Center Inc. recibirá 1,672,751 de dólares; la Corporación de Servicios Médico Primario y Prevención de Hatillo recibirá 2,117,456 de dólares; Camuy Health Services, Inc. recibirá 1,307,343 de dólares; el Consejo de Salud de Puerto Rico, Inc. recibirá 5,712,109 de dólares; el Centro de Salud Familiar Dr. Julio Palmieri Ferri, Inc. recibirá 3,188,770 de dólares y Neomed Center Inc. recibirá 6,754,432 de dólares.

Por otra parte, la HRSA asignó 22,789,529 de dólares al Departamento de Salud de Puerto Rico bajo los fondos Ryan White Act II en la categoría de servicios de salud.

Asimismo, HRSA asignó 5,496,370 de dólares al Departamento de Salud de Puerto Rico para servicios de salud bajo el programa “Aids Drug Assistance Program (ADAP) Relief”.

El Municipio de San Juan recibirá 8,170,814 de dólares a través de HRSA para el programa HIV Emergency Relief Project.

Como parte de los fondos asignados por HHS por parte de Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades/CDC-NCHHSTP National Center for HIV, Viral Hepatitis, STDS & TB Prevention (PS), el Departamento de Salud de Puerto Rico recibirá 4,893,986 de dólares para el proyecto de programas de prevención de HIV bajo categoría de servicios de salud.