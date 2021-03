Pierluisi emplaza a Cámara para que confirmen nombramiento de Seilhamer

El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia afirmó hoy, viernes, que no condicionará el nombramiento de ninguno de sus nominados a su gabinete constitucional y emplazó a la Cámara de Representantes a que atienda el asunto y confirme sus nombramientos constitucionales.

El ejecutivo reaccionó de esta manera a los comentarios del presidente cameral luego de una reunión en Fortaleza, en la que indicó que atenderá el nombramiento de Larry Seilhamer Rodríguez como secretario de Estado si el ejecutivo estaría dispuesto a enmendar el Código Electoral vigente.

"Le pido a la Cámara de Representantes a que atienda la confirmación de nombramiento con la mayor premura. Lo mismo que estoy haciendo por el lado electoral, que lo hagan en cuanto al compañero Larry Seilhamer", expresó Pierluisi Urrutia durante una conferencia de prensa en las afueras de la estación "Bayamón" del Tren Urbano.

Ayer, el Senado confirmó a Seilhamer Rodríguez con un solo voto en contra: el de María de Lourdes Santiago Negrón, del Partido Independentista Puertorriqueño.

Su nombramiento se convirtió en el primero en ser confirmado desde que se constituyó la Asamblea Legislativa a principios de este cuatrienio.

"Una cosa no puede estar atado a lo otro. Eso no va a ocurrir para ninguno de mis nombramientos. Tengo buena confianza y espero que se le dé el consentimiento a todos esos nombramientos… son gente que no son conocidos la gran mayoría con su militancia político sino con su sus credenciales profesionales", agregó Pierluisi Urrutia a preguntas de Metro Puerto Rico.

Hasta ahora, la Cámara de Representantes no tiene una fecha para atender el nombramiento. No obstante, el presidente del Senado afirmó temprano esta semana que el cuerpo legislativo se dispone el próximo martes a atender el nombramiento de Domingo Emanuelli como secretario de Justicia.

"Que no le den largas al asunto" de la estadidad en el Congreso

Al ser cuestionado sobre presentación de la medida en el Congreso que crearía una Convención de estatus en la Isla, impulsada por las representantes Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio Cortez, el gobernador aseguró que el cuerpo legislativo federal no debe "darle largas al asunto".

Actualmente, esta pieza legislativa corre por el Congreso simultáneamente a otra que, de ser aprobada, le otorgaría directamente la estadidad a Puerto Rico.

Esta última fue presentada por la comisionada residente en Washington, Jenniffer González Colón, y el congresista de origen puertorriqueño Darren Soto.

"Este no es el momento para que el Congreso le diga a Puerto Rico cómo tenemos que resolver nuestros problemas del estatus. Este es el momento para que el Congreso le diga 'sí o no' a la estadidad", expresó.

"Ahora la bola está en la cancha del Congreso. Que no le den largas al asunto. Que enfrenten la pregunta. Nosotros no tenemos miedo", añadió.

