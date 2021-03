Administración de la UPR niega que Fideicomiso de Becas esté en el limbo

El vicepresidente de Asuntos Estudiantiles de la Universidad de Puerto Rico (UPR), José Perdomo, desmintió las alegaciones hechas por el senador independiente, José A. “Chaco” Vargas Vidot, sobre un aparente estado de limbo en el Fideicomiso Independiente de Becas de la UPR.

Perdomo dijo que la institución ha realizado múltiples gestiones para agilizar y apoyar el proceso que, por virtud de ley, recae en el Departamento de Hacienda (DH) y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF).

“Desde la universidad hemos dado seguimiento constante a este asunto por el interés que tenemos de que nuestros estudiantes se beneficien lo más pronto posible. Así lo ha encomendado nuestro presidente, el doctor Jorge Haddock. Evidencia de ello es que hemos tenido sobre 10 reuniones con representantes de las agencias a cargo del proceso. Además, ya creamos el protocolo requerido para el intercambio de la información de los estudiantes elegibles; incluso, fue revisado por la Oficina de Asuntos legales de la UPR. Hemos cumplido con nuestra parte en el proceso y estamos en comunicación con las agencias. Pero cada entidad es responsable de responder por sus obligaciones “, aclaró el académico.

Perdomo explicó que desde que se estableció el fideicomiso en el Plan Fiscal del Gobierno Central, certificado por la Junta de Supervisión Fiscal, se dispuso que se desarrollaría de forma independiente de la universidad. Sin embargo, por su relevancia para los estudiantes la institución ha colaborado brindando la información requerida a las agencias designadas por ley.

Asimismo, informó que ha participado en las reuniones acompañado de distintos funcionarios de la universidad, entre los cuales se encuentran el director de Finanzas, Antonio Tejera, representantes de la Vicepresidencia de Filantropía y personal de la Oficina de Asistencia Económica.

Según Vargas Vidot, la UPR se limitó a recomendar que el Senado solicitara la información, directamente, al Departamento de Hacienda. Asimismo, a preguntas del Senador, el presidente de la UPR no precisó la cantidad de fondos que serán ingresados en el Fondo Perpetuo del Fideicomiso. El documento de respuesta se limitó a recalcar que el Fondo Perpetuo recibirá no menos del 10 % de los fondos del Fideicomiso y no menos del 25 % de donativos privados, como dispone la Ley 148-2020.

Mientras que el vicepresidente lamentó que se malinterpretaran las contestaciones presentadas por la UPR como parte de una petición de información del Senado. “Nosotros no podemos dar fe del cumplimiento que tienen que asegurar otras agencias en virtud de ley”, puntualizó.

“Pero no es correcto interpretar que la universidad no tiene información alguna o que no ha cumplido con su responsabilidad de tener comunicación con agencias, porque podemos demostrar que hemos cumplido con más de lo requerido por ley. Hemos brindado el apoyo y hemos dado seguimiento, pero hay asuntos que, por ley, no recaen en la institución”, añadió.

