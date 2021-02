Motor exterior de avión coge fuego tras despegar y suelta piezas sobre el estado de Colorado

El motor exterior de un avión de la aerolínea United Airlines cogió hoy, sábado, fuego y estaba soltando piezas tras despegar en un vuelo de Denver a Honolulu.

Las piezas del motor estaban cayendo sobre el estado de Colorado en Estados Unidos.

El avión Boeing 777 navegaba para el vuelo 328.

Holy moly.

This was United Flight 328.

Exterior of one of the engine’s caught fire and exterior pieces of the engine fell into yards over Colorado. @michaelagiulia said: “my parents are on this flight 🙃🙃 everyone’s okay though!”

pic.twitter.com/Dnti1PnePS

— David Begnaud (@DavidBegnaud) February 20, 2021