Zayira Jordán, Wanda Vázquez y Ricky Rosselló… ya corren nombres para la delegación congresional criolla por la estadidad

Ante las bajas posibilidades de que por la vía legislativa se derogue la consulta para elegir a los congresistas criollos que irían a la Capital Federal a reclamar la estadidad, ya comienza una nueva carrera electoral en Puerto Rico. De hecho, la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) abrió el proceso para que los interesados en aspirar a ser parte de esa delegación congresional boricua se registren como candidatos a la elección. La primera en buscar los documentos para radicar fue la ex candidata a comisionada residente del Movimiento Victoria Ciudadana, Zayira Jordán, pero ya hay figuras en el Partido Nuevo Progresistas (PNP) que la cuestionan. Otros nombres que han sonado con el del pasado gobernador, Ricardo Rosselló y doña Miriam Ramírez de Ferrer. Mientras, los populares aún trabajan con su reorganización interna antes de desarrollar su estrategia en la Capital Federal. De estos nombres y movidas hablamos en este episodio del podcast Con Los Editores junto con el ex director de campaña de Wanda Vázquez, Jorge Dávila y el portavoz de los populares en la Cámara de Representantes, Ángel Matos. De hecho, Dávila respondió a la posibilidad de que Wanda Vázquez busque uno de los puestos en la delegación. Los delegados criollos ganarán un salario similar al de un congresista, aunque aún no se precisa el detalle.

Aquí la discusión sobre este nuevo intento de conseguir la estadidad:



