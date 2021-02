Nuevo director de COR3 acepta responsabilidad en atraso de los fondos de recuperación a municipios

Desde el CPI

El atraso en el desembolso de los fondos de recuperación asignados a los municipios por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) y la falta de adelanto de dinero para comenzar proyectos en los pueblos se debió en gran medida a la burocracia de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3), aseguró Manuel Laboy, que desde enero pasó a dirigir esta oficina.

Laboy dijo al Centro de Periodismo Investigativo (CPI) que durante el proceso de Transición encontró que COR3 había fallado en tramitar de manera más ágil las solicitudes de adelanto y las de reembolso de fondos ya obligados a algunos pueblos.

COR3 es la agencia local encargada de desembolsar los fondos que obliga FEMA luego de inspeccionar los proyectos reclamados por las agencias, municipios y organizaciones sin fines de lucro por medio del programa de Asistencia Pública. Hasta diciembre del año pasado, era dirigida por Ottmar Chávez.

Las expresiones de Laboy fueron en respuesta a una investigación del CPI en la que alcaldes derrotados en los comicios de noviembre de 2020 denunciaron que la lentitud de los fondos de recuperación les costó sus puestos.

Según la investigación, diez de los 20 municipios de Puerto Rico que recibieron un porcentaje menor del dinero de recuperación que le había aprobado FEMA hasta noviembre, tuvieron cambios de alcaldía en enero.

En entrevistas previas, Chávez reconoció que el proceso de desembolso había estado dilatado, pero siempre se mostró optimista en que las medidas que había implementado habían tenido resultados positivos.

Laboy opinó de manera diferente. “Muchas de las preocupaciones de los municipios son válidas. Hay preocupaciones que tienen que ver con la burocracia de COR3 y que tienen razón. Creo que hay retrasos en COR3 que podemos mejorar, porque la manera en que están corriendo los procesos se tardan mucho. Tengo un plan para hacer cambios en la política de COR3 y en cómo se tramitan esas solicitudes, específicamente, las de adelanto de fondos”, dijo.

Laboy también reconoció que el flujo de comunicación e información entre esta oficina y los sub recipientes de fondos de FEMA está fallando.

“Tal vez cuando se trabaja con las solicitudes de adelanto o reembolso, el municipio presentó una información que el COR3 evalúa y quizás tienen dudas y le envía una solicitud de aclaración al municipio. Quizás ese proceso no es muy eficiente. Incluso, a pesar de que el municipio ha contestado algunas dudas, no se aclaran del todo o a lo mejor el COR3 no ha podido entender bien la situación y eso sigue atrasando y perjudicando al municipio”, comentó.

Según el funcionario, que hasta diciembre ocupaba la secretaría de Desarrollo Económico y Comercio, los municipios pueden pedir un adelanto del dinero que ya se le obligó para determinado proyecto para poder mover las subastas o el trámite de diseño e ingeniería de una obra. La segunda opción es solicitar todo el reembolso una vez la obra ya esté completada.

El CPI supo que con la llegada de Laboy a COR3, al menos cuatro empleados directivos salieron de sus puestos por ser posiciones de confianza. Esto, según una fuente del CPI, ha creado “desorganización y atrasos” en los procesos ordinarios de la oficina.

Laboy confirmó que con su incorporación en COR3 llevó nuevo personal de confianza y que los empleados que ocupaban esos puestos volvieron a sus labores anteriores en otras agencias “o recibieron nuevas oportunidades de empleo”, pero dijo que los trámites han continuado su curso.

“El propósito [de cambiar el personal] fue continuar fortaleciendo el equipo de trabajo ya existente, para agilizar los diversos procesos necesarios para apoyar a los alcaldes, jefes de agencias y personal de entidades sin fines de lucro en el progreso de la recuperación”, explicó.

Sin fecha de inicio la medida que daría efectivo para obras de reconstrucción municipales

El problema, según varios alcaldes entrevistados por el CPI, es que actualmente los ayuntamientos no tienen dinero suficiente en sus arcas para impulsar las obras — sobre todo los proyectos grandes — por su cuenta.

Laboy coincidió con esa preocupación y estimó que será un área que se corregirá una vez se dé paso al fondo rotatorio que aprobó la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) y la Junta de Control Fiscal (JCF) con el que se permitirá a los municipios solicitar préstamos para mover obras relacionadas con la recuperación. Se estima que el fondo tenga $750 millones disponibles, pero aún no hay una fecha clara para que se comiencen a solicitar estas ayudas.

El fondo parte de la Resolución Conjunta 85 de 2020, que autoriza al Departamento de Hacienda a proveer los adelantos. Laboy estimó que para marzo contaría con las guías y el sistema digital para que los municipios interesados soliciten préstamos de este fondo rotativo. Sin embargo, la resolución 85-2020 establece que este fondo expirará el 30 de junio de 2025.

El nuevo director de COR3 no pudo precisar si se dará una cifra límite a cada municipio para esos préstamos. Dijo que actualmente trabajan junto a la AAFAF, el Departamento de Hacienda y la Junta para delinear las guías que regirán este fondo, a pesar de que el Gobierno lleva al menos desde octubre de 2020 diciendo lo mismo. Aclaró, no obstante, que cada municipio deberá pagar su préstamo tan pronto reciba el reembolso total del proyecto para el que se pidió prestado. Sostuvo que no se otorgarán nuevos préstamos a aquellos pueblos que, habiendo recibido el reembolso total para un proyecto, no hayan devuelto el dinero al fondo rotativo.

A finales de enero, el gobernador Pedro Pierluisi creó — mediante una Orden Ejecutiva — el Concilio de Reconstrucción de Puerto Rico con el fin de “acelerar los procesos de recuperación y reconstrucción”.

Según el estatuto, se establece como prioridad “agilizar el financiamiento y la ejecución de recomendaciones, consultas, permisos y construcción de los proyectos de infraestructura de carácter crítico y urgente, con el fin de atender los daños causados por los desastres naturales”.

Pierluisi designó al secretario de Estado, Larry Seilhamer, como cabecilla de este organismo, en lugar de a Laboy, al que se suman directivos de otras agencias gubernamentales que deben presentar una lista de proyectos prioritarios. Una lista similar fue solicitada a los alcaldes y alcaldesas.

FEMA defiende su gestión en la obligación de fondos a municipios

El CPI preguntó a FEMA sobre qué medidas tomará por su parte la agencia federal para agilizar los procesos de aprobación y obligación de fondos de recuperación en los próximos meses.

José Baquero, coordinador federal de recuperación en FEMA, se limitó a expresar que la agencia trabajará “muy de cerca” con la nueva administración del Gobierno de Puerto Rico, ahora encabezado por Pedro Pierluisi, y con el nuevo director de COR3.

Indicó que “durante el 2020 se obligó un promedio de 410 proyectos por mes, mientras que anteriormente, ese promedio rondaba los 100 proyectos”.

Según el funcionario federal, el pasado año se asignaron fondos a sobre 4,900 proyectos, de los que 3,896 corresponden a proyectos municipales. Para este año, Baquero precisó que esperan obligar el 90% de los proyectos bajo la sección 428 y el 85% de las versiones iniciales de los proyectos bajo la sección 406, ambos artículos correspondientes a la Ley Stafford, y obligar el 90% de los proyectos dentro de las categorías de emergencia.

Víctor Rodríguez Velázquez es integrante de Report for America.

Esta nota se publica en Metro gracias a una alianza con el Centro de Periodismo Investigativo. Puede acceder la versión original AQUÍ