Esposa del pasado alcalde de Adjuntas viajó a Europa con fondos del municipio

La Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico, presentó una querella contra el exalcalde de Adjuntas, Jaime Barlucea, por autorizar que su esposa participara en un viaje estudiantil a Europa, pagado con fondos públicos.

Al mismo tiempo, Ética presentó otra querella a Claribel Pagán, exdirectora de Recursos Humanos del Municipio, por emitir información falsa y mentir en un informe oficial del viaje, ocultando la participación de la ex primera dama municipal e hija de Barlucea.

Las violaciones por estas faltas, según detalla la oficina, son a los incisos Q, R y S del artículo 4.2 de la Ley Orgánica de Ética.

Este viaje se dio en un programa del municipio que permitía la participación de 10 estudiantes que fueron seleccionados bajo sorteo. Según se desprende del informe, dos estudiantes declinaron participar, y al no poder cancelar la reservación, según le informó la empresa con quien hicieron el acuerdo, el entonces ejecutivo municipal acomodó a su esposa. En el viaje visitaron los países de España, Portugal y Marruecos.

Sin embargo, el informe del municipio no hace mención de la participación de Barlucea, su esposa e hija.

En una solicitud de la Oficina del Contralor, el municipio incluyó el nombre del estudiante que no había participado de este viaje, y pagando una reservación de alguien que no participó. Se desembolso $5,280 en fondos públicos por este alumno que no asistió.

La Oficina de Ética solicita una multa de $20 mil por cada infracción y que se le imponga una sanción civil equivalente a tres veces el valor del beneficio económico recibido.

