Pierluisi se expresa a favor del aumento a $15 para el salario mínimo federal

El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia expresó hoy, martes, que favorece el aumento del salario mínimo federal que ascendería el ingreso mínimo en todo Estados Unidos a $15.

Durante su participación en un evento de la Asociación de Restaurantes de Puerto Rico (Asore) sobre proyecciones económicas, el ejecutivo que expresó que el salario mínimo federal actual de $7.25 no es un ingreso suficiente para subsistir en la Isla.

"El presidente Biden tiene un compromiso de que el aumento se dé y que el salario mínimo se establezca en $15 la hora", expresó Pierluisi Urrutia durante su mensaje.

"Eso es un brinco bien sustancial porque es más del doble. Aquí lo importante que es Jenniffer González y yo hagamos causa común y, si el Congreso le da paso a ese aumento… es clave que cualquier alivio contributivo que se dé a nivel federal para aminorar el golpe en el sector económico aplique a Puerto Rico", agregó.

Asimismo, arguyó que con un alivio para los negocios será clave para que comercios aguanten el golpe que supondría un alza salarial a todo empleado.

Durante su campaña presidencial, Joe Biden y sus seguidores expresaron su apoyo al aumento del mínimo federal. Actualmente, el Partido Demócrata retiene la mayoría en la Cámara de Representantes y el Senado, aunque en este último cuerpo legislativo solo lo aguanta por un mero voto.

"Que nadie me pida que si se da el aumento allá, que entonces no me aplique en Puerto Rico. […] Puerto Rico no es Costa Rica. Puerto Rico no es Panamá. Si aquí seguimos pagando $7.25 la hora, y en la Florida y en Texas y en Carolina del Sur me pagan $15, ¿qué ustedes creen que va pasar? Medio mundo se va a montar en la guagua aérea", expresó antes de culminar sus expresiones.

