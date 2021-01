Administración de Biden aumentará suministro de vacunas la próxima semana

La administración de Biden dará a los estados un aumento de aproximadamente un 17% en la vacuna la próxima semana luego de quejas alrededor de los EE. UU. de una escasez tan grave que algunos sitios de vacunación tuvieron que cancelar decenas de miles de citas con personas que esperaban su primera inyección.

Las cifras detalladas publicadas el martes en el sitio web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades mostraron que el gobierno planea hacer disponibles alrededor de 10,1 millones de primera y segunda dosis la próxima semana, frente a la asignación de esta semana de 8,6 millones. Las cifras representan las dosis de las vacunas Pfizer y Moderna.

El aumento se produce cuando los lugares de vacunación en los EE. UU. están cancelando un gran número de citas debido a la escasez de vacunas. Los gobernadores y los principales funcionarios de salud se han quejado de los suministros inadecuados y de la necesidad de estimaciones más tempranas y fiables de cuánto hay en camino para poder planificar adecuadamente.

En medio de la creciente frustración, la Casa Blanca de Biden programó el martes su primera llamada relacionada con el virus con los gobernadores de la nación. El presidente Joe Biden planeaba dar una actualización sobre los esfuerzos para reforzar el suministro de vacunas y poner más inyecciones en los brazos de los estadounidenses más rápidamente, dijo la secretaria de prensa Jen Psaki.

La administración también ha prometido más apertura y dijo que realizará reuniones informativas tres veces por semana sobre el brote que ha matado a más de 420.000 estadounidenses.

La configuración heredada de la administración Trump ha estado marcada por falta de comunicación y cuellos de botella inexplicables, con escasez reportada en algunos lugares incluso cuando las dosis de vacuna permanecen en el estante.

La Dra. Rochelle Walensky, nueva directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Biden, estaba desconcertada durante el fin de semana al tratar de describir los suministros actuales.

"No puedo decirles cuánta vacuna tenemos", dijo a "Fox News Sunday", y describió el problema como un desafío dejado por la administración saliente de Trump. "Y si no puedo contárselo, no se lo puedo decir a los gobernadores ni a los funcionarios de salud estatales".