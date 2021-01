Representante cataloga como "discrimen político" despidos empleados en Ponce

El expresidente de la Cámara de Representantes, José Aponte Hernández, catalogó como “discrimen politico y falta de sensibilidad” los masivos despidos de empleados del Municipio de Ponce dirigidos por la nueva administración del alcalde, Luis Irizarry Pabón.

“Definitivamente que lo que hizo el nuevo Alcalde de Ponce el pasado miércoles sólo se puede catalogar como un discrimen politico de grandes proporciones y total falta de sensibilidad. Esos trabajadores despedidos por Irizarry Pabón, unos 190, se encontraban adscritos al programa de Head Start que funciona casi en su totalidad con fondos federales y los otros, 210, pertenecen a diferentes oficinas dentro de la administración municipal. Sencillamente eso fue una acción sumamente lamentable y discriminatoria”, sentenció el Representante por Acumulación.

El pasado miércoles, la exalcaldesa de la ‘Ciudad Señorial’, María ‘Mayita’ Meléndez Altieri, informó entre los empleados cesanteados se encuentran maestros, psicólogos, orientadores, cocineros, personal de mantenimiento, choferes y coordinadores de servicios.

“Estos despidos, cesantías y no renovación de contratos, de empleados que no son de confianza, no es otra cosa que una clara bofetada a la sana administración pública, así como un golpe y falta de sensibilidad, en plena pandemia del COVID-19, a cientos de familias ponceñas. Con esta acción, el Alcalde demostró otra vez cuál es su visión y compromiso con la buena gente de Ponce; insensibilidad, represalias, falta de compromiso e identificación con su gente para la ejecución responsable de una sana administración de la gran cuidad señorial de Ponce”, añadió el también expresidente de la Cámara de Representantes.

“El discrimen politico, carpeteo de personas que no piensa como él y las acciones de imponer mollero en Ponce, no son otra cosa que un abuso de poder”, finalizó diciendo Aponte Hernández.

