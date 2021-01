Johnny Méndez rechaza que se cree comisión cameral para investigar alegadas irregularidades en elección de San Juan

El expresidente de la Cámara de Representantes y portavoz de la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP), Carlos ‘Johnny’ Méndez Núñez, catalogó como “extremismo electoral” la petición de la representante por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Mariana Nogales Mollineli, de crear una comisión especial para investigar alegadas irregularidades en el proceso electoral del Distrito #3 de San Juan.

Méndez Núñez también dijo que la delegación novoprogresista combatirá "cualquier intento de utilizar la Legislatura para silenciar la voluntad del pueblo, expresado libre y democráticamente en las urnas".

“El pueblo de San Juan habló claro y contundentemente, escogiendo al compañero Juan Oscar Morales como representante del Distrito #3 y a Miguel Romero como su nuevo alcalde. No hay ninguna duda de esos resultados, sin embargo, los aspirantes del Movimiento Victoria Ciudadana a esos puestos se han empeñado en tratar, porque no lo van a lograr, de sembrar dudas sobre los resultados, dudas en donde no hay ninguna. Juan Oscar ganó por sobre 130 votos y Miguel por cinco mil. Nosotros tenemos compañeros que no fueron favorecidos esta vez por menos de 70 votos y nadie ha levantado quejas sobre el proceso, porque saben que esos son los resultados. Basta ya de jugar al extremismo electoral, eso es bien peligroso en una democracia y no se debe permitir’, señaló el líder del PNP en la Cámara Baja.

Según Méndez Núñez, el PNP no permitirá que se "utilice" la Legislatura para interés de un electorado. " una democracia el soberano es el pueblo y ya habló. Que la mínima mayoría del Partido Popular Democrático en la Cámara de Representantes no se atreva a tratar de cambiar resultados mediante comisiones oscuras o excusas, porque ellos tienen varios representantes sentados hay que prevalecieron por menos que Juan Oscar”, añadió Méndez Núñez.

