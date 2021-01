Presidente del Senado evalúa si colocarán estatua de Donald Trump en Paseo de los Presidentes

José Luis Dalmau, proyectado presidente del Senado, se expresó sobre la ley que exige colocar una estatua de cada presidente de los Estados Unidos al termina su mandato en el Paseo de los Presidentes en el área del Capitolio.

Ante la próxima salida de Casa Blanca del aún presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, en el aire queda la incógnita si se levantará una estatua para representarlo en el apodado "Paseo de los Presidentes", en Puerta de Tierra, de cara al ala sur del Capitolio.

Según una orden administrativa que se aprobaron en 2008 los entonces presidentes de los respectivos cuerpos de la Legislatura – Kenneth McClintock en el Senado y José Aponte en la Camara de Representantes – desde 2008 existe el hábito de inmortalizar con una estatua en este Paseo a todo presidente de Estados Unidos que haya visitado la Isla.

Tirijala por una estatua de "tradición"

Trump, quien antes de ser presidente fracasó en en Puerto Rico con el Trump International Golf Club, un intento de revivir el Coco Beach Golf and Country Club de Río Grande, visitó a Puerto Rico el 3 de octubre de 2017, dos semanas después de que el huracán María despedazara al archipiélago borincano y en medio de la incertidumbre con respecto a la tardía respuesta del gobierno de Estados Unidos para con su territorio colonial.

No obstante, en 2018, a un año de este suceso los entonces presidentes de Cámara y Senado, Johnny Méndez y Thomas Rivera Schatz, le dijeron al pueblo que no había dinero para tal gesta. En 2019, mientras tanto, la Federación de Universitarios Republicanos de Puerto Rico, intentó recaudar $45,000 fondos para levantar la estatua.

En este momento, sin embargo, esta no parece ser una de las prioridades de quien se vislumbra se convierta pronto en el nuevo presidente del Senado.

"Yo soy una persona de ley y orden, veré la legislación y de acuerdo a eso actuaremos", expresó Dalmau, en tono escueto, pues se encontraba en ese momento participando de la juramentación del alcalde de San Juan, Miguel Romero.

"Ahora mismo, no le sé decir. Tengo que revisar la información, no he visto la legislación. Todo proyecto de ley que conlleve una designación de fondos hay que evaluarla. Hay que ver si están los fondos, pero hasta que yo no vea la legislación no puedo decirte si voy a favorecer o no la misma", agregó Dalmau, prometiendo que discutirá este asunto con la prensa más adelante.

Según un reporte de prensa, el propio McClintock puntualizó que la idea reconocer que la idea la copió del edificio del Constitution Center en Filadelfia, Pennsylvania, donde hay un salón con estatuas en bronce de los signatarios de la Constitución de Estados Unidos.

"Hay una tradición desde que yo era presidente del Senado y José Aponte la acogió. Comisionamos entonces las primeras siete estatuas", narró McClintock Hernández a Primera Hora en 2018.

"Hay razones para querer y para no querer a los presidentes, la idea es meramente para conmemorar un hito histórico de que como presidentes vinieron a Puerto Rico por la razón que fuera”, agregó el exsenador y prolifero tuitero en aquel momento a la periodista Nydia Bauzá.

"Monumento a la sumisión"

De levantarse un monumento en honor a Trump, "al igual que con las otras estatuas, eso sería un monumento a la sumisión, al pitiyankismo", según explicó la senadora María de Lourdes Santiago, del Partido Independentista Puertorriqueño.

"Las deben fundir todas y homenajear a los auténticos patriotas de esta tierra", subrayó.

Santiago destacó que al haber sido esto una orden administrativa que se pasó, precisamente, cuando ella era senadora y se prestaba a correr por la Gobernación, es posible que sea derogada.

"Mi impresión es – y esto no te lo puedo asegurar, porque aun estamos en el hiato, que no ahora mismo ni han circulado el nuevo reglamento – es que si las ordenes administrativas sobreviven al próximo cuatrienios o años venideros, es muy sencillo derogarla. Son disposiciones del jefe administrativo de ese cuatrienio. No puedo darte absoluta certeza, como estamos en la situación de que no hay un reglamento vigente. De hecho, yo no he visto siquiera un borrador de reglamento, y eso se supone que se circule antes de que se lleve al hemiciclo, para atender las enmiendas que cada sector interesa, no he visto nada", articuló.

Habrá entonces que esperar… no tan solo por el nuevo reglamento legislativo, si no para ver qué finalmente pasa con aquella "tradición" que comenzaron McClintock y Aponte en 2008. Después de todo, con sus notables excepciones y el mundo de fantasía de Twitter, no son muchos ahora mismo los estadistas que parecen respaldar a Trump luego de que sus fanáticos embistieran el Capitolio de los Estados Unidos el pasado Día de Reyes.

Las estatuas "coloniales"

En el paseo se encuentran las estatuas de los expresidentes Franklin D. Roosevelt, Herbert Hoover, Harry Truman, Theodore Roosevelt, Dwight Eisenhower, John F. Kennedy, Gerald Ford, Bill Clinton y Barack Obama.

Actualmente, el estatus político actual de Puerto Rico es un Estado Libre Asociado de Estados Unidos, obtenido el 25 de julio de 1952. Bajo este estatus político, a través de una constitución propia, le permite a Puerto Rico cierto grado de autonomía, aunque Washington se reserva áreas críticas como relaciones diplomáticas, defensa o fronteras.

Los puertorriqueños y las puertorriqueñas, por su parte, gozan de la misma moneda que los estadounidenses, así como de la ciudadanía estadounidense, que se les confiere desde el 2 de marzo de 1917 aprobada por la Ley Jones-Shafroth. No obstante, los puertorriqueños y las puertorriqueñas que viven en la isla no pueden votar en las elecciones presidenciales estadounidenses.