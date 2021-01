Varios senadores cambian de parecer tras ataque a Capitolio

Los senadores Kelly Loeffler, Steve Daines y Mike Braun cambiaron de parecer tras ataque a Capitolio y dicen que no objetarán triunfo de Biden, según informó The Associated Press.

Durante el miércoles en la noche, el Senado reanudó el debate sobre las objeciones de legisladores republicanos a la elección de Joe Biden como presidente, más de seis horas después de que una turba pro-Trump atacó el Capitolio y obligó a que los legisladores se resguardaran.

El presidente Donald Trump ha insistido falsamente en que hubo fraude en la elección y que en realidad él fue el ganador. Reiteró esas aseveraciones por la mañana ante miles de manifestantes reunidos afuera de la Casa Blanca y los exhortó a que marcharan hacia el Capitolio, lo que muchos hicieron.

Debido al caos, la Cámara de Representantes y el Senado pusieron fin a los debates del día y los legisladores se retiraron para ponerse a salvo bajo la protección policial. Muchos legisladores acusaron a Trump de fomentar la violencia.