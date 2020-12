Trump pide "sentido común" a líderes demócratas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo un llamamiento hoy sábado para que los líderes demócratas tengan "sentido común" sobre los cierres de emergencia que han implementado.

Trump sostuvo a través de Twitter que los "lockdowns" están arruinando las vidas de muchas personas, incluso que "están haciendo más daño que lo que haría el coronavirus".

El presidente destacó que en California han aumentado los casos de COVID-19 teniendo un cierre de emergencia, mientras que en Florida que no lo han implementado están controlados.

The lockdowns in Democrat run states are absolutely ruining the lives of so many people – Far more than the damage that would be caused by the China Virus. Cases in California have risen despite the lockdown, yet Florida & others are open & doing well. Common sense please!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 26, 2020