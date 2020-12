CEE podría emitir hoy certificación parcial sobre contienda en Guánica

El presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Francisco Rosado Colomer, indicó hoy que el organismo podría emitir esta tarde una certificación parcial que acredite los votos adjudicados al candidato por nominación directa, Edgardo Cruz Vélez, para la alcaldía de Guánica.

El resultado de la contienda por la alcaldía de Guánica ha desatado una nueva controversia en la CEE luego de que esta semana el candidato por la alcaldía del Partido Popular Democrático (PPD), Ismael 'Titi' Rodríguez Ramos, se autoproclamara ganador de la elección.

"Lo que acordaron los comisionados es que se tomarán todas las actas y se prepara un tipo de certificación parcial de resultados para que secretaría, con la firma de los comisionados y este servidor, acrediten los votos adjudicados a Edgardo Cruz Vélez con los colegios escrutados porque hay unos colegios virtuales que todavía están ahí para atender casos excepcionales", dijo el presidente en un encuentro con la prensa en el Coliseo Roberto Clemente donde se realiza el escrutinio general.

Sin embargo, Rosado Colomer no pudo precisar cuántos votos se le adjudicarán a Cruz Vélez. Aseguró que ya están las actas con todos los resultados y que solo queda sumar todas las actas. El presidente, además, mencionó que la función de sumar las actas recaerá en los hombros de los funcionarios en balance. "Siempre he dicho que la Comisión no cuenta votos ni cuadra actas. La Comisión certifica los resultados de lo que se informó por los balances de los partidos que fueron los votos que se le dieron", comentó.

Ante esto, el presidente expuso que espera que la certificación parcial se pueda emitir en la tarde hoy. "Espero que hoy se sienten rápido y esta tarde tengamos por lo menos el número final que lo podrán compartir los partidos porque la Comisión no puede compartir los resultados hasta que tenga oficialidad. Si eso es así la secretaria sustituta está preparando el borrador de lo que puede ser esa certificación parcial porque no es una típica", continuó.

Agregó que, tras una reunión con los comisionados electorales, se emitirá dicha certificación parcial debido a que el sistema de la CEE no vislumbra identificar los votos adjudicados únicamente a Cruz Vélez. En cambio, el sistema del organismo electoral solo contempla el universo de las papeletas emitidas como 'nominación directa' o 'write-in'.

"Lo que estábamos en Comisión atendiendo es cómo podemos divulgar los resultados de la nominación directa [en Guánica] sin confundir al electorado ni al pueblo porque el sistema que ustedes ven en la pantalla de la CEE no discrimina a quien se le adjudica el voto de nominación directa. Solo se adjudica a 'Otros'. Eso es en el programa de la página cibernética", señaló Rosado Colomer.

"Eso significa que el número que ustedes van a ver en la contienda de Guánica abajo en la tabulación donde dice 'nominación directa', no todos necesariamente son de Edgardo Cruz Vélez. Ahí va a estar mezclado con los demás en nominados. Como por ejemplo, Edgardo Feliciano, hay uno que dice 'Yo Mismo', otro independiente. Todos esos van a estar ahí mezclados", añadió.

