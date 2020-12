Otro recorte al presupuesto de la UPR la dejaría sin poder pagar nómina

El presidente de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Jorge Haddock Acevedo, alertó hoy, jueves, que un recorte adicional al presupuesto de la institución, como se plantea en el Plan Fiscal del próximo año, no le permitiría pagar la nómina de empleados.

Durante la vista del Comité de Transición del gobernador electo Pedro Pierluisi Urrutia, el líder universitario mostró una gráfica en la que muestra la cantidad de recortes que ha enfrentado la UPR desde el año fiscal 2017 y desde entonces ha sufrido una reducción en las aportaciones del gobierno central de un 40 por ciento, o unos $332,827.

Del mismo modo, Haddock Acevedo mostró otra imagen que muestra el dinero que recibe en estas aportaciones y el que recibe de la matrícula de estudiantes. La cantidad de ambas suman unos $706,438. El pago de la nómina, que solo se puede pagar con esta cuantía, le resta un 96 por ciento.

"Nosotros solo podemos usar fondos recurrentes de las aportaciones del gobierno central y los ingresos de matrícula. Es el único dinero que yo puedo, como presidente bajo la ley, utilizar para salarios, para sueldos, para nómina", explicó el presidente durante su ponencia.

"Nuestros recintos, virtualmente, no tienen dinero operacional porque la mayoría de esos fondos que yo estoy trayendo externos son restrictos", añadió.

Estos fondos, aclaró, no se pueden utilizar como un presupuesto discrecional y solo se puede utilizar para utilidades como luz, agua y seguros.

"Si el Gobierno central me recorta dinero, yo no puedo sostener la nómina por ley. No hay ningún esfuerzo que yo puedo hacer por ley que me permita eso", sostuvo.

Por otro lado, al ser abordado sobre los efectos de la pandemia en la cantidad de estudiantes impartiendo estudios, Haddock Acevedo aseveró que el número de solicitudes de nuevo ingreso aumentaron en comparación con el año pasado.

"Nosotros estamos reteniendo mucho estudiantes que se iba fuera de Puerto Rico, que se está quedando, y también estamos trayendo estudiantes que están cualificados para estudiar en la Universidad de Puerto Rico, pero elegían ir a otra universidad. (Esos) Están regresando a la UPR", explicó.

De esta manera, el funcionario se mostró optimista a que la institución comience a retener la cantidad de estudiantes que son aceptados e incremente ese número a largo plazo.

No anticipa cierre de recintos

A preguntas del Comité en torno en qué ha quedado las propuestas para cerrar recintos de la UPR, impulsadas por la Junta de Control Fiscal, Haddock Acevedo aseguró que la institución no tiene planes de aplicar tales medidas.

No obstante, sí mencionó que el único que tendría potencial para un posible cierre sería el recinto de Utuado, que cuenta con la menor cantidad de estudiantes de cualquier otro campus.

"Nosotros tenemos un nuevo modelo presupuestario, que estimula a los recintos a traer ingresos nuevos, a traer más estudiantes, a traer más programas", dijo. "Utuado se ha rediseñado de tal manera que ha creado unos programas muy innovadores. Tiene un gran potencial, […] así que estamos apoyando Utuado", agregó.

"No tenemos ningún plan de cerrar recintos y en estos momentos estamos apoyando a Utuado para continúe creciendo", expresó.

