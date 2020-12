En manos de Rosado Colomer la determinación de un recuento en San Juan

El presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Francisco Rosado Colomer, anticipó que decidirá entre la noche del viernes y el sábado si concederá la petición de recuento del voto adelantado en San Juan que presentara el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), y a la cual únicamente se unió el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).

Aunque no adelantó cuál sería su determinación, Rosado Colomer se hizo eco de varios argumentos que presentó el Partido Nuevo Progresista (PNP) en los escritos que se entregaron ayer.

Asimismo, dijo que no necesariamente esperaría por que las gerentes de los partidos en la Junta Administrativa de Voto Ausente y Adelantado (JAVA) le presenten el informe que elaboran sobre los aparentes descuadres que persisten en las unidades de voto adelantado en la capital antes de emitir su resolución. No se ha informado cuándo las funcionarias entregarían el documento.

“Si incide, sí (esperaría a leer el informe). Uno lee, evalúa y decide. Podría necesitarlo, pero no te puedo decir ahora. Estoy en esa fase de construir a base de las opiniones de los partidos, ver cuál es la controversia como tal y ver cómo se atiende ese tipo de controversia”, dijo Rosado Colomer.

“No puede ser que a mitad de juego me cambien las reglas, en términos de cómo es que se ejecutaron las cosas y cómo se realizaron. ¿Me estás diciendo ‘lo hice mal’? Porque lo hiciste tú, no fue que lo hizo otro. Cómo es que eso interactúa es parte de las cosas que yo estoy evaluando. Si fuera que lo hizo otro y tú no estabas, yo puedo hacer un análisis, pero es distinto cuando tú estás. Si tú haces el bizcocho y se te quema el bizcocho, ¿entonces la culpa es de otro? Yo tengo que ver si eso es lo que está ocurriendo aquí”, expresó el juez.

En su escrito, el comisionado electoral del PNP, Héctor Joaquín Sánchez, aseguró que el escrutinio de JAVA se realizó conforme a ley y reglamento, rechazando que hubiera irregularidades relacionadas con la falta de actas de escrutinio o incidencias en los maletines, como planteó el MVC.

“Había mucha preocupación de que no ocurriese lo que ocurrió en la primaria de que se divulgaran actas (previo a la conclusión del evento electoral). Se acordó (guardarlas en maletines separados), pero después del 3 de noviembre estuvieron disponibles, se fotocopiaron, se encontró un baúl. Todo eso ocurrió pero por alguna razón hay quienes no lo recuerdan. Al momento de hacer el escrutinio nadie se quejó. El escrutinio se hizo”, recalcó Rosado Colomer.

“El PNP dice que nuestros argumentos son falsos utilizando mentiras. Dicen que ya eso se ha contado y que todos estuvieron de acuerdo. Para mí lo más sorprendente es que dicen que el descuadre que estamos alegando es simplemente un error matemático que se puede solucionar y que es un descuadre entre actas y papeletas. El descuadre grande es entre electores y papeletas y no hay forma de cuadrar eso. Si fuera de cantidad de papeletas con las actas, algo está mal en el cuadre. Pero es la lista de la cantidad de electores”, indicó Olvin Valentín, comisionado electoral del MVC.

Valentín insistió que en los maletines de voto adelantado de San Juan se escrutaron sin actas de escrutinio o incidencia, una situación que, asegura, se ha corregido en precintos subsiguientes.

“Ahora han empezado a traer actas, pero no se dio en los precintos del 1 al 5”, dijo el comisionado.

“Es alarmante que el MVC alegue que, en los 5 precintos de San Juan, el número de papeletas contabilizadas para la Unidad 77 (de voto adelantado) es considerablemente mayor que el número de electores que votaron por alguna de las modalidades de voto adelantado o ausente que son reportadas en la Unidad 77. El MVC ha tenido acceso a las reconciliaciones y en repetidas ocasiones se ha discutido el asunto en Comisión, estando todos de acuerdo que ante el alto volumen de electores que solicitaron el voto adelantado, la JAVAA tuvo que manejar el voto de alrededor 220,000, en lugar de los 15,000 que aproximadamente trabajaban, lo cual impactó su organización”, fue parte de lo expresado por Sánchez en su argumento rechazando el recuento.

El comisionado electoral del Partido Popular Democrático (PPD), Gerardo “Toñito” Cruz, validó en su escrito los planteamientos sobre la ausencia de actas de escrutinio, y expresó que en esencia se hacía un “copy paste” de los resultados de la noche del evento provistos por la Oficina de Sistemas de Información y Procesamiento Electrónico, así como los problemas en la consolidación de resultados de distintos maletines de un precinto.

No obstante, Cruz rechazó que el recuento fuera el mecanismo procesal adecuado para atender los descuadres encontrados.

“La solución al problema no puede ser peor que el mismo problema. Somos del criterio que llevar a cabo un recuento a nueve días de culminar los días laborables disponibles para cerrar este proceso, sería una solución que abonaría a la incertidumbre, toda vez que algunos de los cargos públicos que son validados durante el escrutinio general o recuento, por mandato constitucional deben prestar juramento temprano en el mes de enero del 2021 y nadie puede asegurar que cumpliremos con certificar tales candidatos previo a esas juramentaciones”, lee su argumentación, en la que subraya que un recuento en San Juan sentaría un precedentes para que candidato y partidos soliciten lo propio en otros municipios.

Según Cruz, la CEE debería conformar juntas de balance para que, al culminar con el escrutinio de los 110 precintos, se examinen aquellos en los que los resultados y listas de electores adelantados “en donde la cantidad de descuadre pueda superar el margen de victoria del candidato electo”.

“Solo en caso de que no haya posibilidad de un cuadre razonable de un precinto, se podrá recontar las papeletas por máquinas, al finalizar todo el escrutinio general”, sostuvo el comisionado popular.

El Proyecto Dignidad, que se opuso al recuento, no ha suministrado a este medio su argumentación por escrito.