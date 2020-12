Discover Puerto Rico lanza la serie "Sounds like Puerto Rico"

La Organización de Mercadeo de Destino (DMO), Discover Puerto Rico, lanzó el viernes una nueva serie de videos, “Sounds like Puerto Rico” con el fin de crear contenido nuevo que eduque a los visitantes potenciales sobre la Isla de una manera entretenida, generando inspiración e ideas de viaje para futuras visitas.

“El momento era ideal para aventurarnos en una producción de contenido narrativo, para mantener a Puerto Rico en la mente de los futuros consumidores. Incluimos en cada episodio el elemento de sonido y mostramos nichos del mercado en la Isla que a muchos les encantaría conocer. Muchos turistas están ansiosos por aprender el idioma de los lugares que visitan, por eso combinamos la jerga puertorriqueña que nos distingue de otros países latinoamericanos, con los sonidos naturales de la Isla. En cada episodio aprenderás el origen de diferentes palabras y la forma correcta de usarlas”, explicó Jean-Paul Polo, director de estrategia creativa de Discover Puerto Rico en comunicación escrita.

La serie lleva a los espectadores en un viaje para comprender los sonidos y la jerga puertorriqueña.

La serie se lanzó ayer y cubre una variedad de temas, que incluyen naturaleza, música, cultura, historia y café. El primer episodio se titula “Coquí in the Rainforest”, uno de los cinco episodios totales de la serie. Los otros episodios incluyen, “¡Vamos a surfear!”, “Café, por favor”, “Birds in Paradise” y “Métele dembow”. Esta serie encenderá los deseos de aprender nuevas habilidades, aspirar a nuevos pasatiempos e intentar nuevas actividades. Los presentadores de la serie de Discover Puerto Rico, José Arana y Davelyn Tardi, llevan a los espectadores en una aventura para descubrir sonidos y palabras únicas que complementen su viaje a Puerto Rico. Junto con los locales, revelan el significado de las palabras y cómo usarlas correctamente, experimentando los verdaderos sonidos de la Isla.

Los episodios fueron producidos, dirigidos y presentados por el personal interno de Discover Puerto Rico. El equipo trabajó en colaboración con pequeñas empresas privadas, organizaciones sin fines de lucro no gubernamentales, agencias gubernamentales estatales, agencias federales y celebridades locales. Se destacaron nueve municipios, entre ellos: Isabela, Rincón, Utuado, Manatí, Río Grande, Luquillo, San Juan, Arecibo y Jayuya.

“Estamos orgullosos de esta serie donde los consumidores pueden aprender más sobre nuestra hermosa Isla a través de nuestros sonidos y lenguaje. Si bien no estamos fomentando los viajes inmediatos, queremos que los consumidores sientan a Puerto Rico en su alma, experimenten los sonidos de nuestra Isla y hagan planes para visitarnos cuando sea el momento adecuado”, expresó Brad Dean, principal oficial ejecutivo (CEO) de Discover Puerto Rico.

La serie “Sounds like Puerto Rico” se compartirá en el sitio web, el canal de YouTube y los canales de redes sociales de Discover Puerto Rico. Los episodios restantes se lanzarán durante el próximo mes.

