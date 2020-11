Ley 80 dejaría al DRNA sin empleados, según presidente del Comité de Transición

El presidente del Comité de Transición, Ramón Luis Rivera Cruz expresó hoy, martes, que de implantarse la Ley 80, dejaría al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) sin 474 empleados.

“De nuevo aparece la Ley 80. Aunque ya se ha dicho que eso está sobre la mesa, aparentemente el gobierno detuvo ese proceso. Pero si se fuera a ejecutar la Ley 80 en este departamento, perdería 474 empleados, lo deja prácticamente sin manos para trabajar, lo limitaría en términos de que todo el conocimiento histórico de la agencia se iría, desaparecería”, dijo Rivera Cruz en conferencia de prensa.

Mencionó que el actual secretario, Rafael Machargo Maldonado, lleva poco tiempo en la agencia.

“Hay que reconocer que el secretario comenzó en marzo a una agencia cerrada, o sea que prácticamente ha tenido quizá dos o tres meses nada más para poder dar seguimiento a todas las iniciativas del departamento porque prácticamente ha estado operando con la mitad de los empleados. Dentro de ese contexto él nos reconoció los retos que hay por delante como lo es, de una vez y por todas, tener un plan de manejo de vertederos porque esa va a ser, quizá, la próxima gran crisis de salud que pueda tener Puerto Rico”, dijo el también alcalde de Bayamón.

Expuso que del testimonio del secretario del DRNA, existen unos 5 a 6 vertederos que están en cumplimiento.

Otro aspecto que mencionó Rivera Cruz es en relación a Parques Nacionales y el establecimiento de uso de entidades sin fines de lucro.

Por otra parte, Rivera Cruz fue cuestionado sobre las ejecutorias de la exsecretaria del DRNA, Tania Vázquez Rivera, pero se rehusó a comentar “sobre el pasado”.

“Yo quiero mirar hacia el futuro, no voy a mirar al pasado. Fíjate que planteé que no había mantenimiento a las facilidades, no se había trabajado en el plan de vertederos de Puerto Rico, no se atendió la problemática de los neumáticos en Puerto Rico habiendo unos fondos para es o y habiendo una ley que decía que se podía pagar incluso a los municipios y se les negó, pero eso quedó en el pasado”, dijo el alcalde de Bayamón.

Te podría interesar: