Exsecretario de Educación publica mensaje tras recuperarse de COVID-19

El exsecretario de Educación Rafael Román se mostró agradecido hoy, sábado, luego de permanecer aislado por dos semanas mientras combatía el COVID-19.

En una publicación en su cuenta de Twitter, el funcionario se expresó agradecido por volver a trabajar luego de recuperarse del coronavirus.

"Hoy me siento otra vez en lo que me toca y gusta hacer desde temprano. En las últimas dos semanas he estado en mi casa combatiendo el COVID-19", publicó Román en un tuit.

"Hoy, luego de 12 días, estoy de pie. Por favor cuídense y no bajen la guardia", añadió.

Román fue secretario del Departamento de Educación durante la administración del exgobernador Alejandro García Padilla, antes de ser remplazado por Julia Keleher.

"Vienen mil pensamientos; lo importante es lo importante", culminó.

Esta mañana, el Departamento de Salud registró siete muertes y 601 casos confirmados de COVID-19 en Puerto Rico.

Asimismo, se registraron unas 539 hospitalizaciones a causa de la enfermedad.

Te podría interesar: