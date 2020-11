Tribunal ordena a CEE a certificar que se contaron votos adelantados en Culebra

La jueza Rebeca de León Ríos ordenó hoy a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) a que emita una certificación de que se contabilizaron preliminarmente unas 108 papeletas que fueron emitidas mediante la modalidad de voto adelantado en Culebra.

Durante una vista celebrada esta tarde, la jueza dictaminó que el organismo electoral tendrá hasta mañana a las 10:00 a.m. para certificarle a los demandantes —un grupo de 20 ciudadanos— que sus votos fueron adjudicados durante el conteo de votos preliminar.

De no producir la certificación o determinarse que no se adjudicaron dicho sufragios, la jueza indicó que celebrará vista evidenciaria mañana a las 11:00 a.m.

El abogado de los demandantes, Frank Torres Viada, argumentó que, si bien se superó la controversia sobre los maletines extraviados, la CEE debe aclarar si los votos de 27 electores se adjudicaron como parte del conteo de votos preliminar. En la demanda presentada el pasado martes, los demandantes alegaron que el maletín con unas 108 papeletas estaba extraviado. Sin embargo, hoy la CEE indicó que el maletín estaba en poder del organismo y que nunca se extravió.

El abogado de la CEE, Manuel Fernández, se opuso a la orden de la jueza ya que, según el artículo 13.4 de Código Electoral de Puerto Rico, un tribunal no puede suspender o paralizar la votación, el escrutinio o el escrutinio general de cualquier votación. La jueza, sin embargo, le indicó al letrado que la orden judicial no requería una paralización del procedimiento de contabilización de votos ni del posterior escrutinio general.

"Van a certificar el precinto 97 de Culebra al día de hoy, conforme al modelo que se utiliza [en la CEE], se va a actualizar y se va a certificar que esos son todos los votos escrutados preliminarmente e incluye el precinto 97 en controversia", señaló la jueza.

De acuerdo con Torres Viada, lo único que presentó la CEE fue un acta de incidencia pero que no revela si en efecto dichas papeletas fueron contabilizadas en el proceso preliminar de la CEE.

La jueza, asimismo, pidió a la CEE a que desglose cuántas de esas papeletas fueron leídas por la máquina de escrutinio electrónico y cuántas no.

Torres Viada, a su vez, solicitó que la certificación contenga el desglose de votos para cada candidato y alegó que dicho formato es el que acostumbra la CEE a revelar las cifras de sufragios en cada precinto y colegio electoral.

Fernández y Francisco González —abogado del comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP)— se opusieron a dicho reclamo y plantearon que dicha solicitud podría poner en riesgo la secretividad del voto de estos 27 electores. "Si genuinamente lo que se busca es corroborar que ya el voto se contó, se puede certificar. Pero no entendemos la necesidad de pedir eso", comentó González.

Cabe resaltar que la contienda por la alcaldía de Culebra es una de las más reñidas en el actual proceso eleccionario del país. De acuerdo con las cifras más recientes de la CEE, el candidato del PNP para la alcaldía de Culebra, Edilberto Romero, aventaja al incumbente del Partido Popular Democrático (PPD), Iván Solís, por tan solo dos votos. Debido al estrecho margen, la contienda estará sujeto a un recuento por parte de la CEE. Romero cuenta con 558 votos, mientras que Solís tiene 556 sufragios a su favor.