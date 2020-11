Un joven estudiante, identificado como Roberto Molina Rolón, cuestionó a través de las redes sociales las declaraciones de la maestra del Departamento de Educación, Frances Sánchez, quien aseguró en un video que la generación actual "no quiere aprender".

"Esta generación tiene ganas de aprender y superarse, sin embargo estamos en un sistema que no nos enseña nada. Un sistema de botella. Aquí la culpa no es de los estudiantes, ni de los maestros, ni de los directores… aquí la culpa es de un sistema que sencillamente NO funciona, y lo único que ha hecho es drenar a todos los que hacen parte de el", sostuvo Molina Rolón en un mensaje que colgó junto al video.

Este sostuvo que la culpa es del gobierno. "Aquí la culpa la tienen los que están arriba, los que tienen sus puestos por palas políticas y no por su buen desempeño”.

Mientras, en el video indicó que: "No toda la generación de jóvenes está desinteresada en aprender”.

Estudiante le responde a maestra que se hizo viral por desahogarse

Esta generación tiene ganas de aprender y superarse, sin embargo estamos en un sistema que no nos enseña nada. Un sistema de botella. Aquí la culpa no es de los estudiantes, ni de los maestros, ni de los directores… aquí la culpa es de un sistema que sencillamente NO funciona, y lo único que ha hecho es drenar a todos los que hacen parte de el. Aquí la culpa la tienen los que están arriba, los que tienen sus puestos por palas políticas y no por su buen desempeño. Cuando los que dirigen un sistema están ahí por pala, pasan cosas como las que estamos viviendo. Maestros, directores y estudiantes mentalmente drenados y cansados. Dejemos de culparnos unos a otros y veamos que realmente los que tienen la culpa, son los de arriba. Publicado por Roberto Molina Rolón en Miércoles, 11 de noviembre de 2020

Noticias relacionadas:

Director cita a maestra que se hizo viral por desahogo La educadora se mostró frustrada por el desinterés de algunos de sus estudiantes para aprender