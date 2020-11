Eliezer Molina sobre Edwin Mundo: "Ese me lo dejan a mi"

Asegurando que este es el último cuatrienio de los partidos tradicionales, el pasado candidato independiente a la gobernación, Eliezer Molina, invitó a la ciudadanía a participar de los procesos del escrutinio para defender el voto de las pasadas elecciones.

Molina, dijo que era importante vigilar los votos para los candidatos independientes, como el senador José Vargas Vidot, así como el candidato por nominación directa a la alcaldía de Guánica, Edgardo Cruz. Así también solicitó defender los votos del Movimiento Victoria Ciudadana pero sobre el Partido Popular Democrático y el Partido Nuevo Progresista, Molina comentó que "a los rojos y los azules deja que esos se escocoten".

"Yo me encargué de Edwin Mundo, me voy a encargar de Edwin Mundo, ese me lo dejan a mi que ya él está sufriendo las consecuencias sin saber porque era lo que le estaba pasando", agregó en su video de Facebook.

Molina criticó el requisito para hacer pruebas del coronavirus COVID-19 para poder participar del escrutinio de la Comisión Estatal de Elecciones.

"Estos malandrines hasta para eso ahora quieren pruebas, para diluir y hacerlo más difícil y ellos salirse con la suya".

