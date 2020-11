Pierluisi no contempla anunciar nominaciones a vacantes en el Supremo

El candidato preliminarmente certificado en la delantera por la gobernación, Pedro Pierluisi Urrutia, no contempla anunciar nominaciones para llenar vacantes en el Tribunal Supremo antes de juramentar como gobernador, expresó hoy, jueves, el líder novoprogresista.

En conferencia de prensa junto a la gobernadora Wanda Vázquez Garced, Pierluisi Urrutia dejó dichas nominaciones a la ejecutiva, quien ostenta el cargo hasta el 2 de enero del año entrante.

"La gobernadora tiene el poder de hacer nombramientos hasta el fin del cuatrienio. Eso es así por ley. La Legislatura actual, es decir el Senado, también. Ellos tiene el poder de dar el consentimiento de cualquier nombramiento que haga la gobernadora desde ahora hasta final de año", contestó Pierluisi cuando fue abordado sobre dichos nombramiento.

"Pero no hablamos de posibles nombramientos con nombres y apellidos, no entramos en tal detalle", abundó.

Este medio le cuestionó sobre si en sus próximas reuniones discutirán el asunto, a lo que la gobernadora afirmó que sí lo dialogarán.

“Este trabajo será en equipo. Va a a ser un trabajo en conjunto y lo vamos a hacer por el bienestar de Puerto Rico según el gobernadora electo lo quiera”, apuntó Vázquez Garced.

“Somos de la misma ideología y queremos lo mejor para Puerto Rico así que nosotros vamos a trabajar como un solo equipo. Como un gobierno para que haya la continuidad para el beneficio de todos los puertorriqueños porque él será el gobierno de todos los puertorriqueños”, exclamó.

Tendrá tres opciones para cada puesto en su gabinete

Aunque aún no ha sido certificado por la Comisión Estatal de Elecciones como el gobernador electo en las elecciones del pasado martes, el líder de la Palma adelantó que el proceso para seleccionar su Gabinete ejecutivo será uno ponderado.

Sobre el proceso de esto, Pierluisi Urrutia adelantó que se asegurará que para cada puesto ejecutivo tendrá tres opciones, el cual entrevistará previo a su decisión.

“El hecho de que voy a tener una Legislatura que no está controlada por el PNP no va a impedir que yo traiga nuevo talento y que nombre personas que ahora mismo no están en el servicio público”, abundó.

“Porque yo parto de la premisa de que (la Legislatura) va actuar de buena fe. Que si yo someto o nombro a gente que tiene un mérito y una capacidad […], que los van a confirmar”, manifestó.

Con la gobernadora a su lado, quien formó parte del gabinete ejecutivo del exgobernador Ricardo Rosselló antes de su renuncia, Pierluisi dijo que aunque no mencionaron la integración de ella en su gabinete, no lo descartaría.

“No hemos hablado de ese tema pero si tuviéramos que hablarlo, yo con mucho gusto trabajaría con la gobernadora”, sostuvo.