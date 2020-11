Anticipan un día electoral más largo "de lo que nos tenían acostumbrados"

El senador popular Aníbal José Torres vaticinó que este 3 de noviembre y los resultados de las elecciones será "más largo de lo que nos habían acostumbrado".

“Hay un nuevo código electoral aprobado por el PNP que fue aprobado a la prisa. La Comisión Estatal de Elecciones no estaba preparada para eso. Fue aprobado sabiendo que no se tenía la estructura para esto", dijo en entrevista en Radio Isla con el periodista Julio Rivera Saniel.

El Senador hizo referencia al conteo de voto adelantado ya que las máquinas de escrutinio electrónico en la Junta Administrativa de Voto Ausente y Adelantado (JAVA) no han podido leer más de 100,000 papeletas que fueron enviadas a "mesas especiales".

"Va a ser un día largo. Ya el ejército electoral del PPD está en la calle", afirmó.

"Más que viendo los números, viendo la calle. He visto una movilización muy favorable para el Partido Popular que no he visto para el Partido Nuevo Progresista (PNP)", dijo Torres, optimista de que el candidato a la "Charlie" Delgado será declarado Gobernador.

Sobre los nuevos partidos, dijo que "Alejandro García Padilla ganó con la misma cantidad de partidos".

