Terremoto en Turquía: los impactantes derrumbes que dejaron ciudades bajo escombros

Las imágenes que ha dejado el nuevo terremoto que remeció Turquía y Grecia son francamente impactantes.

Según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el epicentro del sismo de 7,0º, se localizó en la isla griega de Néon Karlovásion, a una profundidad de 10 kilómetros.

El ministro del Interior, Suleyman Soylu, informó a través de Twitter que "en este momento, hemos recibido informaciones según las cuales seis inmuebles se derrumbaron en Bornova y Bayrakli". Y han sido varios los videos que los han registrado.

Over 20 Buildings have Collapsed after 6.9 Magnitude Earthquake in #Izmir ,Turkey

And they are going Down pic.twitter.com/4FKw8y9OgN

— Megh Updates 🚨 (@MeghUpdates) October 30, 2020