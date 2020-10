Rectores de la UPR defienden gestiones del presidente ante peticiones de renuncia

Los rectores de la Universidad de Puerto Rico (UPR) se expresaron hoy en apoyo a la labor del presidente de la institución, Jorge Haddock, a quien unas nueve organizaciones universitarias le pidieron hoy que renunciara a su cargo.

"Deben recordar que fue bajo la dirección del Dr. Jorge Haddock que la universidad logró la renovación de su acreditación por un nuevo término, la cual se encontraba en peligro luego de una huelga. El presidente ha propiciado el cumplimiento y por los pasados años la institución ha entregado a tiempo los estados financieros auditados, los cuales son un requisito para las agencias acreditadoras, el Departamento de Educación federal y para continuar recibiendo fondos federales. Además, la Junta de Supervisión Fiscal accedió a la solicitud del presidente de dejar sin efecto los recortes de presupuesto y el aumento de matrícula programados para este año académico. ¿Qué mayor defensa de nuestra Universidad que esta?", dijeron en declaraciones escritas.

Los rectores resaltaron que a pesar de la pandemia la universidad admitió 12 mil estudiantes y llevó una operación completamente a distancia.

“Pese a los recortes de la Junta de Control Fiscal, a los cuales el presidente se ha opuesto públicamente, la Universidad se han mantenido abierta, ofreciendo su educación de excelencia accesible, sin despido de empleados ni cierre de recintos; distinto a otras universidades a nivel internacional que han tenido que despedir personal. Más allá de esto, la administración comenzó el proceso de revisión y actualización del plan de retribución y clasificación del personal no docente, atendiendo precisamente sus reclamos y preocupaciones sobre la escala salarial. A nivel laboral se han mantenido beneficios como el plan médico, bono de navidad y otros beneficios, pese a la crisis. Asimismo, se han realizado aportaciones significativas al Sistema de Retiro” afirmaron.

La petición de renuncia se dio durante una conferencia de prensa donde las organizaciones celebraron la salida de Walter Alomar y Zoraida Buxó de la Junta de Gobierno.

“Haddock no representa los mejores intereses de la comunidad universitaria. No podemos confiar en un presidente que no enfrentó los recortes porque consideraba que ‘eran manejables’. Haddock no tiene cabida en la Universidad, tiene que irse y con él, todo aquél que haya avalado la destrucción de nuestra de la universidad del pueblo”, reclamaron.

Por su parte, los rectores reclamaron que "en este momento histórico, la Universidad necesita la unidad de todos los sectores. El presidente siempre se ha caracterizado por escuchar y atender sus inquietudes. Debemos continuar trabajando en equipo poniendo a la UPR primero".