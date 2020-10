Exigen la publicación de nuevas guías de pensión alimenticia

La representante Maricarmen Mas Rodríguez solicitó a la Administración para el Sustento de Menores (ASUME) que revele inmediatamente el estatus de las nuevas guías de pensiones alimenticias.

“Han pasado años y la ASUME todavía no ha presentado al pueblo de Puerto Rico un estudio completo y detallado para la aplicación de las nuevas guías de determinación de pensión alimenticia. En el 2011 la ASME pidió tiempo adicional para presentar las guías y el mismo se volvió interminable. Lo mismo ocurrió en el 2014. Basta ya. Es imposible que se continúe postergando este issue tan importante. ¿Cómo es posible que las guías se tarden tanto como la revisión y aprobación del nuevo Código Civil? No. Estas guías deben ser presentadas este mismo año para su evaluación comprensiva y eventual aprobación, con los cambios que requieran, si alguno. Lo que no se puede seguir es retrasando el proceso”, señaló la representante por el Distrito #19 de Mayagüez y San Germán.

“En el 2018 la ASUME indicó que estaban redesarrollando las nuevas guías ante la realidad del impacto de los huracanes Irma y María en septiembre de 2017. Han pasado dos años desde eso y todavía no hay un documento oficial para trabajar. Esto no es aceptable. Las nuevas guías deben ser publicadas inmediatamente. Nuestro compromiso es el de revisar detalladamente las guías y asegurarnos que las madres y padres custodios tengan una plataforma que les garantice la alimentación de sus hijos, al igual que los no custodios unas guías reales que se puedan cumplir. No hay excusa, no se puede decir que los terremotos y la pandemia afectaron el proceso y que tienen que empezar otra vez. No. Se puede ajustar con las nuevas realidades pero eso no debe ser un asunto de meses. Llevan años y no vamos a permitir mayores retrasos. Las guías tienen que estar listas este año”, añadió la legisladora afiliada al Partido Nuevo Progresista (PNP).

Mas Rodríguez exigió que se abra un proceso de vistas públicas para que todos puedan estudiar las nuevas guías, hacer los comentarios pertinentes, la ASUME incorporar los mismos y finalmente presentar el documento final para su aprobación.

Según datos de la ASUME, actualmente existen unos 207,290 casos de pensiones alimentarias activos, de los cuales el 54 por ciento reciben el pago mediante el mecanismo de depósito directo, 38 por ciento a través de la Tarjeta Única y un 8 por ciento mediante cheque vía el sistema de correo.

La también presidenta de la Comisión para el Desarrollo Integrado de la Región Oeste adelantó que estará enviando comunicación oficial a la ASUME solicitando la divulgación de las guías inmediatamente.