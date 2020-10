Mujer le pagó a un diseñador para que borrara a su hijastro de una fotografía familiar

De lo que es capaz de hacer la gente en redes sociales y su crueldad a la hora de aparentar, ya no debería sorprendernos. Y ese es el caso de la australiana Natalie Arriete, quien solicitó a través de su cuenta de Facebook quitar a su hijastro de una foto familiar.

El caso, que rápidamente fue viralizado y repudiado en redes sociales, se dio a conocer cuando Arriete escribió “¿alguien puede quitar al niño del centro?” en un grupo de Facebook llamado “Photoshop Fairy Connection”.

El niño en cuestión era el hijo de su pareja, y la mujer que estaba dispuesta a pagar 10 dólares finalmente logró su cometido sin antes ganarse el repudio y las críticas de toda la comunidad.

El hecho sucedió hace varios días, pero el fue tuitero Wade Cross quien vitalizó el pantallazo de la solicitud. “El nudo en mi garganta después de ver esto nunca desaparecerá. Extraño mucho a mi pequeño. Puede que tenga algo que ver con esta situación en particular, pero este niño (el de la foto) podría vivir conmigo y estaría en cada foto que tome para el resto de mi vida”, comentó Cross en Twitter.

La respuesta de la mujer causó aún más indignación en redes sociales: "Quiero una foto solo con mis niños y no, no nos tomamos sin él. Muchas gracias", comentó Arriete.

The lump in my throat after seeing this will never go away 🙁 pic.twitter.com/cPiOLn5STV

— WadeCross (@WadeCrosss) October 9, 2020