Meteorología emite advertencia de inundaciones para varios municipios

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan emitió advertencias de inundaciones para varios municipios en la zona noreste y este de Puerto Rico, donde se registran aguaceros de moderados a fuertes.

Una advertencia de inundaciones para Fajardo, Luquillo, Río Grande está en efecto hasta la 1:00 p.m. mientras que los pueblos de Ceiba, Humacao, Las Piedras, Naguabo se encuentra vigente hasta las 12:30 de la tarde.

El SNM pronosticó que esta tarde se producirán aguaceros y tronadas a través del área debido al paso de una onda tropical. Se pidió a la ciudadanía a estar vigilantes y ejercer precaución debido a que el terreno se encuentra saturado.

De hecho, una vigilancia de inundaciones para todo Puerto Rico se encuentra en efecto hasta esta noche.

10:20AM AST OCT 16: Moderate to heavy showers affecting portions of eastern PR. Please exercise caution. Aguaceros de moderados a fuertes afectando porciones del este de PR. Favor de ejercer precaución. #prwx pic.twitter.com/JC8Zd8hkkw

— NWS San Juan (@NWSSanJuan) October 16, 2020